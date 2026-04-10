Yrkeslärare inom El till Lund
Vill du ta steget vidare och prova något nytt? Just nu söker vi dig med kompetens inom el till en roll som yrkeslärare i Lund.
Jobbar du inom el, exempelvis elinstallation, industri eller med högspänning - och vill dela med dig av din kompetens till andra? Då kan du vara vår nästa yrkeslärare.
Som yrkeslärare inom Movant är du med och förverkligar vår vision "Från jobbdröm till drömjobb".
Om rollen
Vill du använda din yrkeserfarenhet för att hjälpa andra in i branschen? Nu söker vi yrkeslärare inom brett inom el-området men har du intresse inom Distributionselektronik så är det ett extra plus. Du kanske inte jobbar med elnät idag, men men vill utveckla dig samtidigt som du tar nästa steg i ditt yrkesliv in i rollen som yrkeslärare.
Du jobbar tillsammans med en kollega och utbildar vuxna deltagare som vill ta steget in i elnätsbranschen. I utbildningen ingår många praktiska moment och ni har ett nära samarbete med branschen.
Hos oss får du möjlighet att kombinera din yrkeskunskap med ett meningsfullt uppdrag där du både är utbildare och mentor. Du guidar deltagarna i att utveckla praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper - och får samtidigt följa deras resa mot ett nytt yrke.
Din huvudsakliga uppgift är att leverera en utbildning av hög kvalitet som möter branschens krav och behov.
Vi söker dig som
Har minst tre års erfarenhet inom el-området, exempelvis som distributionselektriker, elinstallatör eller inom industri under de senaste tio åren.
Du är redo att ta nästa steg i karriären och vill utvecklas till yrkeslärare. Du motiveras av att lära ut, dela med dig av din kompetens och bidra till andras utveckling.
Du är nyfiken och vill fortsätta utvecklas inom el - gärna inom nya områden eller domäner som du inte tidigare har arbetat med.
Har erfarenhet av att undervisa vuxna på arbetsplatsen eller i klassrum, alternativt har ett starkt intresse för pedagogik.
Har förmåga att anpassa undervisning efter varje deltagares behov.
Har lätt att förklara teorier och handleda praktiska moment.
Har god datavana.
Det är meriterande om du har lärarlegitimation eller erfarenhet av undervisning samt certifieringar inom exempelvis elektriskt arbete (EBR ESA E1) eller nedtagning av nödställd i stolpe.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att bidra till deltagarnas utveckling.
Movant erbjuder
Hos Movant får du en viktig och varierad roll där du gör skillnad varje dag. Du blir en del av en arbetsplats med stark gemenskap, bra villkor och goda förmåner.
Vi erbjuder också möjlighet att läsa in lärarlegitimation parallellt med arbetet genom studier på högskola. Läs mer om vad Movant erbjuder här.
AnställningsformTillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställningOmfattning: 100%Tillträde: snarastTjänsten är placerad i Lund
Ansökan Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?
Skicka in ditt CV och personliga brev. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
KontaktOm du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Per Nygård på telefon 076-764 33 67 eller via e-post per.nygard@movant.se
Välkommen med din ansökan!
Movant AB är experter på yrkesutbildningar som leder direkt till jobb. Genom nära samarbete med branscher och näringsliv skapar vi utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Med skolor från Malmö till Umeå och som en del av Academedia - norra Europas största utbildningsföretag - bidrar vi till en bättre framtid genom kvalitet, resultat och innovation.
Läs mer på www.movant.se
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför direktkontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
224 75 LUND Arbetsplats
Lund Kontakt
Eva Widell eva.videll@academedia.se
