Work at home kundservicemedarbetare - Sykes Sweden AB - Butikssäljarjobb i Linköping

Sykes Sweden AB / Butikssäljarjobb / Linköping2021-04-08Work at home kundservicemedarbetare till TelenorVi erbjuderSom kundservicemedarbetare på Telenor hjälper du deras kunder via inkommande samtal. Som en del av vårt team är du ansiktet utåt och representerar Telenors produkter och varumärke. Du ansvarar för att självständigt coacha kunden och göra ditt yttersta för att lösa dennes problem på ett effektivt och systematiskt sätt. Vanliga frågor från kunderna är rörande abonnemang, produkter, fakturor och teknisk support.I rollen ingår försäljning som en naturlig del, vilket innebär att du har stor möjlighet att själv påverka din lön då vi tillämpar fast grundlön med tillhörande bonusmodell.Med målsättningen att ge våra anställda de bästa förutsättningarna för att lyckas får alla nya anställda en introducerande utbildning och träning som sker på distans via videomöte.Efter utbildningen kommer du att ingå i team där du har en teamledare. Din teamledare kommer att coacha dig regelbundet, hjälpa dig och ha uppföljningsmöten via distans.Grunden i ditt arbete kommer vara att leverera med kvalitet och effektivitet samt att stödja våra kunder när de använder digitala lösningar.Vad du behöverDu behöver en stabil internetuppkoppling, helst möjlighet med kabel.Möjligheten att sitta ergonomiskt med eget skrivbord och stol.Kunna sitta avskilt i hemmet med dörr om du delar bostad med någon.Vad du fårDu kommer att få ett Work at home-kit utav oss. I kittet kommer det att finnas allt du behöver för att jobba ex arbetsdator, skärm, tangentbord, mus, webbkamera, headset och eventuellt en nätverkskabel.Vi sökerDig som har förmåga att förstå och prioritera kundens behov. Du som har ett intresse för sälj och förmåga att ta till dig metoder för säljteknik. Vi ser att du kan formulera dig väl i både tal och skrift. Du behöver ha möjlighet att arbeta oregelbundna arbetstider, både dag, kväll och helg. Vi ser ett värde i att du är flexibel. Du har goda kunskaper gällande smartphones och kan lätt orientera dig i digitala lösningar. Vi vill att du är motiverad och mån om att skapa mervärde och fantastiska upplevelser för våra kunder när du hjälper dem att hålla kontakten med de och det som betyder mest.Vi söker dig med gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Goda kunskaper i att söka och ta till dig information via dator samt vana att arbeta i Windows och MS Office. Goda kunskaper i att kommunicera på svenska och engelska både skriftligt och muntligt.Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av kundservice eller sälj.Om tjänstenAnställningsform, provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning.Distansarbetet gäller max ett år, därefter kan förlängning ske. När distansarbetet upphör återgår arbetaren i så fall till huvudarbetsplatsen, Kalmar.Tjänstgöringsgrad, heltid.Arbetstid, under kundservice öppettider 8-18:15 vardagar.Startdatum, 26 aprilLön och förmåner, fast månadslön i enlighet med vårt kollektivavtal och utöver det möjlighet till bonus och provision.Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.Om SYKESSYKES är en internationellt ledande leverantör av kundservicelösningar och tjänster för hela livscykeln av digital marknadsföring, säljkompetens, kundservice, teknisk support m.m. Med över 70 kontaktcenters och 55 000 anställda hjälper vi 2 000 företag och deras slutkunder runt om i hela världen. Vår företagskultur genomsyras av våra värdeord: We help people, one caring interaction at a time.I Sverige finns SYKES på orterna Sveg, Dals-Ed, Göteborg, Jönköping och Kalmar. På vårt Call Center i Kalmar på Varvsholmen arbetar för närvarande drygt 350 medarbetare med att ge säljande service och support till Telenors kunder runt om i Skandinavien.2021-04-08Sista dag att ansöka är 2021-04-23Sykes Sweden AB5678817