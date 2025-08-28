WordPress Developer / Tech Lead
2025-08-28
No Sleep AB är en snabbväxande IT- och webbyrå i Stockholm som sedan 2020 levererar skräddarsydda digitala lösningar till företag i hela Sverige. Vi är idag åtta medarbetare och arbetar med allt från webbutveckling och digital marknadsföring till IT-drift och support.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en skicklig WordPress Developer och Tech Lead som vill vara med och utveckla unika digitala lösningar åt våra kunder, samt leda andra utvecklare i vårt team.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Utveckla och underhålla skräddarsydda WordPress-teman och plugins.
• Optimera webbplatser för prestanda, säkerhet och användarupplevelse.
• Implementera ny teknik och lösa tekniska problem
• Samarbeta nära med designers, projektledare och innehållsskapare.
• Ta ett utökat ansvar som Tech Lead, med fokus på att leda och coacha andra utvecklare och konsulter.Kvalifikationer
• Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av professionell webbutveckling, varav flera år med WordPress.
• Relevant akademisk utbildning, minst 3 års universitetsstudier inom system-/webbutveckling, datavetenskap eller motsvarande område.
• Gedigen kunskap i WordPress, PHP, JavaScript, MySQL och relaterade teknologier.
• Erfarenhet av utveckling av skräddarsydda teman och plugins på avancerad nivå.
• Förmåga att arbeta med optimering för prestanda, säkerhet och skalbarhet.
• God samarbetsförmåga, kommunikativ och van vid att arbeta i team.
* Meriterande med erfarenhet av ledarskap, projektansvar eller arbete i rollen som Tech Lead.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: baris@nosleep.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
