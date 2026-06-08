Lärare i slöjd samt musik

Montessori förskolor och skolor i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Danderyd
2026-06-08


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Vi är en liten F-6 skola belägen i närheten av Danderyds sjukhus. Vi söker en legitimerad slöjdlärare till nästa läsår. Tjänsten är 10-30% beroende på om den sökande har möjlighet att ta både trä- och metallslöjd och textilslöjd eller endast den ena slöjdsorten. Viss del av undervisning sker i slöjdsal och viss del av undervisningen sker i klassrum utrustad med material för ämnet. Denna tjänst går också att kombinera med musiklärartjänst på 20% om legitimation finns.
Vi vill att du är väl insatt i Lgr22 och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.
Tjänsten kommer troligtvis att vara förlagd på måndagar eller torsdagar.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning.
Sökande kommer att kallas till intervju löpande.
Varmt välkommen att söka!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
via mail
E-post: rektor@dmskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lärare slöjd".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB (org.nr 559165-8975), http://dmskola.se
Vendevägen 94 (visa karta)
182 32  DANDERYD

Arbetsplats
Montessori Förskolor & Skolor i Sverige AB

Kontakt
Marie Holtmar
rektor@dmskola.se

Jobbnummer
9953688

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