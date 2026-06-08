Lärare i slöjd samt musik
Montessori förskolor och skolor i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Danderyd Visa alla grundskollärarjobb i Danderyd
2026-06-08
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Vi är en liten F-6 skola belägen i närheten av Danderyds sjukhus. Vi söker en legitimerad slöjdlärare till nästa läsår. Tjänsten är 10-30% beroende på om den sökande har möjlighet att ta både trä- och metallslöjd och textilslöjd eller endast den ena slöjdsorten. Viss del av undervisning sker i slöjdsal och viss del av undervisningen sker i klassrum utrustad med material för ämnet. Denna tjänst går också att kombinera med musiklärartjänst på 20% om legitimation finns.
Vi vill att du är väl insatt i Lgr22 och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.
Tjänsten kommer troligtvis att vara förlagd på måndagar eller torsdagar.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning.
Sökande kommer att kallas till intervju löpande.
Varmt välkommen att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
via mail
E-post: rektor@dmskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lärare slöjd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB
(org.nr 559165-8975), http://dmskola.se
Vendevägen 94 (visa karta
)
182 32 DANDERYD Arbetsplats
Montessori Förskolor & Skolor i Sverige AB Kontakt
Marie Holtmar rektor@dmskola.se Jobbnummer
9953688