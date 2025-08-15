Wipro söker Product Quality Manager
2025-08-15
Är du en problemlösare med öga för detaljer som vill vara med och säkerställa högsta kvalitet i allt vi gör? Blir vår nya Product Quality Manager i Östersund!
Wipro i Östersund är inne i en spännande tillväxtfas och satsar framåt! Just nu anställer vi fler engagerade medarbetare som vill vara en del av vår resa. Ta chansen att växa med oss!
Din roll hos oss
Vi söker en noggrann Product Quality Manager som kommer att spela en avgörande roll i vår fabrik i Östersund. Här får du chansen att påverka, leda och utveckla vårt produktkvalitetsarbete - både internt och i nära samarbete med våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tar täten i vårt produktkvalitetsarbete och coacha oss mot gemensamma mål.
Driver på kontinuerliga förbättringar och säkerställ att vi alltid når våra högt uppsatta kvalitetsmål.
Samordna kvalitetsinsatser tillsammans med våra kunder och leverantörer för att bygga långsiktiga relationer.
Säkerställ att kvalitets- och miljöledningssystemet följs.
Sprid din kunskap och utbilda vår personal i de bästa kvalitetsmetoderna och -verktygen.
Dokumentera och rapportera kvalitetsresultat samt förbättringsinitiativ som visar på framsteg och innovation.
Bidra aktivt i ledningsgruppen och var med och forma våra strategiska beslut.
Arbetar proaktivt med kvalitetsförbättringar genom att, baserat på analysarbetet, föreslå förebyggande åtgärder och långsiktiga förbättringsinsatser.
Personalansvar för kvalitetsteamet
Vem är du?
Du är en analytisk och strukturerad person som inte bara ser problem, utan också hittar lösningar. Din starka kommunikationsförmåga gör att du kan inspirera och engagera samtidigt som du är noggrann och alltid siktar mot förbättring. Med din proaktiva inställning tar du initiativ och driver utvecklingen framåt. Det du inte kan om hydraulcylindrar kommer du att lära dig här.
Högskole- eller gymnasienivå inom teknik eller ekonomi, eller likvärdig erfarenhet.
Du har gedigen kunskap om kvalitetsverktyg och metoder som används inom tillverkande industri.
Erfarenhet av kvalitets- och miljöledningssystem.
Du behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift.
Meriterande med erfarenhet av Monitor.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Om Wipro
Wipro Infrastructure Engineering är en av världens största tillverkare av hydrauliska cylindrar till materialhanterings- och entreprenadmaskinsapplikationer. Företaget har produktionsanläggningar i Sverige, Finland, Rumänien, Brasilien, Indien och USA samt teknikcenter i Skellefteå och Bangalore. Företaget levererar precisionstillverkade cylindrar, komponenter och lösningar för hydraulsystem samt komponenter för fordonshydraulik för mobila applikationer till OEMer över hela världen. På fabriken i Östersund arbetar i dagsläget ca 120 personer.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Pontus Andersson på 063-19 43 34 alt. pontus.andersson@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
