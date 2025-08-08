Windowstekniker- Access Management till Aeronautics IT

MultiMind Bemanning AB / Datajobb / Stockholm
2025-08-08


Start: 10/01/2025

End: 09/30/2026

Uppdragsort(er): Onsite: Järfälla, Solna, Malmö, Lund, Göteborg, Linköping, Karlskrona, Karlskoga

Vi söker flertalet konsulter till teamet som består av utvecklare inom IAM - Identity Access Management och verktyget vi jobbar med är Identity Manager från One Identity. IT-avdelning, växer stadigt och du kommer bli en del av en dynamisk och innovativ arbetsplats där din medverkan bidrar till säker hantering av Saabs Identiteter. Du kommer att ansluta till vårt IAM-team och med agila arbetssätt leverera värde till affärsområden.

Arbetsuppgifter består bl.a. av:

• Utveckla och drifta IAM-verktyget Identity Manager från One Identity
• Hantera frågor och olika typer av ärenden i vårt ärendesystem
• Samarbeta med övriga tekniska team för att tillsammans leverera hög-kvalitativa lösningar
• Utveckla och underhålla vår dokumentation
• Leverera stöd till kollegor

Skills: Din profil:

Vi söker passionerade och kunniga konsulter i rollen för att stärka vårt team och ta vår Identitetsplattform till nya höjder. Som person är du intresserad av att utvecklas och lära dig, du är engagerad och tycker om att arbeta mot mål och fokusera på resultat.

Våra krav är att du har goda kunskaper inom:

• Windows-infrastruktur
• PowerShell
• Relationsdatabaser/T-SQL
• Katalogtjänster såsom Active Directory

Meriterande är erfarenhet av:

• LDAP/SAML/OAuth/OIDC
• Single Sign-On
• PAM
• Federation
• Azure

Uppdragsinformation:

• Förväntad uppdragsstart: Snarast, löpande tillsättningar
• Omfattning: 100%
• Uppdragslängd: 12 månader med möjlighet till förlängning
• Distansarbete: Ej möjligt
• Röd miljö
• Övrigt: Resor inom uppdraget kan förekomma

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MultiMind Bemanning AB (org.nr 556782-9931), https://www.multimind.se/

Kontakt
Rekryteringskonsult
Neha Redkar
neha.redkar@multimind.se
+46 708 152 562

Jobbnummer
9451044

