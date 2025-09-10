Welcome Office Agent
Nordic Choice Commercial Services AB / Receptionistjobb / Östersund Visa alla receptionistjobb i Östersund
2025-09-10
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Choice Commercial Services AB i Östersund
, Åre
, Sundsvall
, Härnösand
, Umeå
eller i hela Sverige
About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality!
Clarion Hotel® is part of Strawberry.
Mitt i stadens puls hittar du Clarion Hotel Grand Östersund- ett levande hotell med gångavstånd till allt Östersund har att erbjuda. Hotellet har 197 hotellrum, 11 mötesrum, relax med pool och bastu, bar och brasseri NÒR
Vi letar efter dig som är sprudlande lagspelare, har en energi i blicken och en passion för att skapa magiska gästmöten! På Clarion Hotel Grand Östersund är vi mer än bara ett hotell - vi är en plats där människor möts, minnen skapas och upplevelser blir oförglömliga.
VAD GÖR JOBBET HOS OSS SÅ SPECIELLT?
Vår reception är hjärtat i hotellet, där vi tillsammans med alla avdelningar skapar unika och personliga upplevelser för våra gäster. Vi brinner för service i världsklass och tror på teamwork, energi och att alltid ha kul på vägen!
VEM ÄR DU?
•
Du är nyfiken, orädd och ser alltid lösningar istället för hinder.
•
Att bemöta gäster faller dig naturligt - du tar initiativ, hör vad de behöver innan de ens vet det själva!
•
Du hanterar gästfeedback med ett leende och en "vi löser det"-attityd.
• För dig så är selling is service en naturlig del av ditt arbete.
•
Du är en lagspelare men kan också ta egna initiativ och arbeta självständigt.
•
Du trivs när det är full fart och ser ett högt tempo som en utmaning snarare än en stress.
•
Du pratar och skriver svenska och engelska obehindrat.
• Erfarenhet av hotellsystem och Mews är meriterande men inget krav.
VAD ERBJUDER VI?
•
En fartfylld och inspirerande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik!
•
Chansen att ge service i världsklass - både för semesterfirare och affärsresenärer.
•
Grymma personalförmåner, som rabatterade hotellnätter och restaurangbesök i hela Norden, fri träning i hotellets gym och fantastisk personalmat!
DETALJER:
•
Anställningsgrad: 50% - arbetstiden är fördelad på dag, kväll och helg - precis som det är i hotellvärlden!
•
Tillträde: Omgående
•
Lön: Enligt avtal
Sista ansökningsdag är 1 oktober, men vi rekryterar löpande så vänta inte med att söka - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag!
Följ oss på Instagram @clarionostersund för att få en känsla av livet på hotellet.
Tveka inte - sök nu och bli en del av vårt härliga gäng! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Clarion Hotel Grand Östersund Jobbnummer
9501580