Webbutvecklare .NET
Weskill AB / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2026-02-18
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Weskill AB i Umeå
, Skellefteå
, Luleå
, Stockholm
, Borås
eller i hela Sverige
We<skill> söker nu systemutvecklare fullstack .NET till ett långsiktigt kunduppdrag i Umeå.
Erbjudande
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med en början i ett långsiktigt projekt som syftar till att stötta kund inom webbutveckling.
Vi erbjuder vidare en skräddarsydd löne- och förmånsmodell där du har möjlighet att välja mellan olika upplägg beroende på var i livet du befinner dig, oavsett val är du med och sätter din löne- och förmånspaketering utifrån dina önskemål.
Du blir del i ett konsultbolag med modern prägel där hållbarhet, flexibilitet och inkludering utgör en stor del av kulturen, en möjlighet att påverka och vara del i utvecklande resa framåt.
Information om uppdraget
Uppdraget fokuserar på vidareutveckling och förbättring av en större extern webbplattform med höga krav på tillgänglighet, prestanda och användarupplevelse.
Den aktuella webbplattformen styrs av fastställda riktlinjer för design och användarupplevelse, vilka ska följas i utvecklingsarbetet. Konsulten förväntas arbeta inom dessa ramar. Den tekniska miljön är huvudsakligen uppbyggd kring Microsoftbaserade lösningar och verktyg.
Versionshantering, kravarbete och testprocesser hanteras i en etablerad DevOps-miljö. Källkod administreras via Git enligt en strukturerad branching-modell. Utvecklingen sker främst i C#/.NET på serversidan samt TypeScript/JavaScript på klientsidan.
Arbetet genomförs i teamform enligt agila principer. Teamet består av flera kompetenser, exempelvis kravansvariga, utvecklare och testresurser, och samarbetar tätt för att säkerställa leverans av prioriterade funktioner. Prioriteringar fastställs av utsedd beställarrepresentant.
Uppdraget utförs i första hand på plats i verksamhetens lokaler, men möjlighet till distansarbete kan överenskommas vid behov.
Vi söker dig som
Vi söker en utvecklare/konsult med dokumenterad erfarenhet av moderna webbapplikationer och tjänsteorienterade lösningar. Du har arbetat med backendutveckling i .NET-miljö samt med frontendramverk baserade på JavaScript/TypeScript, exempelvis Vue eller likvärdigt. Erfarenhet av CSS-ramverk är önskvärt.
Det är en fördel om du har arbetat med publiceringsverktyg eller andra typer av innehållshanteringssystem.
Du är van att arbeta enligt agila principer och bidrar aktivt till teamets samarbete genom tydlig och konstruktiv kommunikation. Att ta ansvar för testning och kvalitetssäkring av egen kod är en naturlig del av ditt arbetssätt.
Erfarenhet av att strukturera och specificera API:er enligt etablerade standarder är meriterande.
Teknikstacken nedan ser vi gärna att du täcker in så mycket som möjligt av:
C# .NET
Javascript/Typescript
Vue eller likvärdigt ramverk
Azure DevOps
GIT
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Umeå
Kontakt: Per Bleckberg, 072- 245 92 88, per.bleckberg@weskill.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7248296-1847490". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Weskill AB
(org.nr 559324-8130), https://karriar.weskill.se
Trädgårdsgatan 8 (visa karta
)
931 31 SKELLEFTEÅ Jobbnummer
9748841