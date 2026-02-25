Webbutvecklare med kommunikativ spets
2026-02-25
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning. Här jobbar cirka 100 medarbetare inom Tillväxt och samverkan, Ledning och stöd, Kompetens och ledarskap, Ekonomi och finans och Säkerhet och beredskap.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Är du en passionerad webbutvecklare som vill vara med och forma framtidens digitala kommunikation för Ystads kommun?
Vi söker dig som kan både bygga och berätta, alltså både jobba tekniskt och kommunikativt - som förstår kommunikation, struktur och användarbeteenden. I rollen får du ett helhetsansvar för utveckling, förvaltning och optimering av våra digitala plattformar och kommunikationssystem.
Hos oss blir du en nyckelperson i kommunens centrala kommunikationsenhet, där du samarbetar med engagerade kommunikatörer och bidrar med din expertis till spännande kommunikationsuppdrag. Du har ett strategiskt öga för digital utveckling och skapar sömlösa lösningar som gör skillnad för både invånare och medarbetare. Att arbeta med informationsarkitektur, teknisk och innehållsmässig sökbarhet, tillgänglighet och att skriva för webb är en självklar del av ditt dagliga arbete.
Som webbutvecklare har du ansvar för både utveckling och förvaltning av kommunens digitala plattformar och kommunikationssystem. Du arbetar i första hand med webb och intranät i Sitevision, men även med andra system för intern och extern kommunikation. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativt arbete.
Som en del av kommunikationsenheten har du en kommunikativ förståelse och är ett stöd i kommunikationsuppdragen utifrån ditt uppdrag.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Förvalta och publicera på webb och intranät i Sitevision samt vara systemägare och utveckla alla digitala plattformar och kommunikationssystem.
* Hantera och ansvara för integrationer, script, API:er och modulbibliotek i Sitevision.
* Säkerställa att plattformar uppfyller krav på tillgänglighet (WCAG, DOS-lagen) och informationssäkerhet.
* Arbeta datadrivet och utvecklingsfokuserat med analys, statistik och användarbeteenden.
* Publicera, analysera och annonsera i sociala medier - främst Meta och LinkedIn.
* Ge tekniskt stöd, handleda och utbilda i digitala plattformar och kommunikationssystem.
* Delta i eller stödja upphandlingar av digitala plattformar och kommunikationssystem.
* Driva och leda projekt och utvecklingsinsatser, t.ex. migreringar.
* Skriva text som är anpassad efter målgrupp och kanalför webb.
* Stötta kommunikatörer i kommunikationsuppdrag utifrån din kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom webbutveckling, systemvetenskap, webbanalys, IT, digital kommunikation, medie- och kommunikationsvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Kompetens inom kommunikation är ett krav, exempelvis genom utbildning eller yrkeserfarenhet inom digital kommunikation. Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet inom webb och/eller digital kommunikation.
Som person är du driven och strukturerad. Du känner dig trygg i din roll, samtidigt som du är öppen för att ta till dig ny kunskap och kontinuerligt utvecklas. Vidare har du god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
Teknisk kompetens:
* Webbprestanda och utveckling i Sitevision, t.ex integrationer, script, API:er och moduler.
* HTML, CSS/SCSS och JavaScript.
* Datadrivet arbete och utvecklingsfokuserad analys, statistik och användarbeteenden.
* Webb- och UX-design.
Kommunikativ kompetens:
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
* Skriva kanal- och målgruppsanpassad text.
* Annonsering, analys och statistik i Meta Business Suite.
* Utbildning och handledning av verksamheter.
* Projektledning och utvecklingsinsatser.
Erfarenhet från offentlig verksamhet och upphandlingsarbete gärna inom offentlig verksamhet är meriterande.
Vi erbjuder dig en central och utvecklande roll där du får vara med och driva Ystads kommuns digitala resa framåt. Hos oss blir du en nyckelspelare i att skapa en modern, tillgänglig och effektiv organisation, där teknisk utveckling och smart kommunikation går hand i hand.
Du blir en del av vårt engagerade team. Vi är en prestigelös grupp som gillar utveckling, har högt i tak och mycket arbetsglädje. Vi delar gärna med oss av kunskap och erfarenheter, stöttar varandra och har nära till skratt i vardagen. Som stödfunktion hjälper vi alla förvaltningar i kommunen och tillsammans gör vi verklig skillnad för hela vår verksamhet, samtidigt som vi förenklar vardagen för både medarbetare och invånare. Hos oss får du möjlighet att växa, utvecklas och bidra till hela Ystads framtid!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vänta inte med din ansökan, intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
