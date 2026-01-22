Webbutvecklare
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Om Forsknings- och innovationskontoret
Forsknings- och innovationskontoret är en enhet inom Gemensamma förvaltningen på Göteborgs universitet. Vi är ett 30-tal medarbetare organiserade i fyra övergripande ansvarsområden -forskningsstöd, affärsjuridik, ledningsstöd samt innovation & nyttiggörande.
Tillsammans utgör vi en stimulerande, välinformerad och utvecklingsfokuserad arbetsplats som ger stöd i frågor relaterade till forskning och nyttiggörande till främst forskare och delvis andra anställda, i samarbete med universitetsledning, fakulteter och verksamhetsstöd. Vi har många omvärldskontakter, vi arbetar ofta i en internationell kontext, och tillsammans med liknande funktioner på andra lärosäten håller vi oss uppdaterade och utvecklar vårt stöd och våra kompetenser.
Göteborgs universitet ingår i Europauniversitetsalliansen EUTOPIA - en universitetsallians bestående av tio europeiska universitet (i Spanien, Portugal, Frankrike, Italien, Tyskland, Belgien, Rumänien, Slovenien, och Storbritannien). För EUTOPIA är hållbarhet, inkludering, samverkan och internationellt samarbete i fokus och ett av syftena med samarbetet är att universiteten ska bli mer mångsidiga och innovativa aktörer som påverkar samhället. I den ambitionen är anställdas och studenters medskapande en viktig del, och Forsknings- och innovationskontoret leder därför ett intraprenöriellt initiativ för att främja detta.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Vi söker en fullstackutvecklare som vill arbeta med utveckling av prototyper och tidig teknisk implementation av webbaserade mjukvaror.
Arbetet går ut på att stötta ett antal parallella mjukvaruprojekt som för närvarande befinner sig i ett mycket tidigt skede (från konceptuella idéer till enklare wireframes) och konkretisera dem genom att snabbt ta fram enkla, fungerande prototyper som enkelt kan testas med tilltänkta användare.
De föreslagna lösningarna har tagits fram av anställda och studenter på de lärosäten som ingår i EUTOPIA-samarbetet, valts ut som relevanta att ta vidare och hittills utvecklats på primärt ett teoretisk plan - och de är nu redo att testas genom en första prototyp. Utifrån från testningen insamlad feedback förväntas de itereras och vidareutvecklas.
Du kommer arbeta självständigt, men i nära dialog med projektteamen, och du kommer att ha ganska stor möjlighet att påverka både tekniska val och arbetssätt.
Huruvida eventuell integration mot befintlig webbinfrastruktur för fortlevnad inom EUTOPIA eller ett eller flera av de inblandade lärosätena kommer ingå i den aktuella tjänstens omfattning beror både på projektens progressionstakt och huruvida lösningarna bedöms relevanta att integrera. Huvudsyftet med den fas du kommer att arbeta i är dock att testa och iterera, inte att bygga för implementation och integrering.Dina arbetsuppgifter
• Omsätta idéer och koncept till fungerande, testbara digitala prototyper
• Föreslå tekniska val med fokus på snabb validering av behov och funktionalitet
• Utveckla enklare webbaserade applikationer i tidig fas
• Integrera feedback från användartester och vidareutveckla lösningarna
• Vid behov integrera prototyper mot befintliga system eller webbtjänster
• Vid behov tillgodose att lösningarna hanterar känslig data i enlighet med GDPR och principer för informationssäkerhet inom offentlig verksamhet
• Rapportera och koordinera med projektteam Kvalifikationer
Följande tekniska kvalifikationer krävs för arbetet:
• Erfarenhet av att designa enkla UX-flöden och skapa grundläggande användargränssnitt (exempelvis med verktyg som Figma, Sketch eller likvärdiga)
• Erfarenhet av ett eller flera moderna programmeringsspråk (till exempel Python, JavaScript/TypeScript eller C#)
• God erfarenhet av frontendutveckling (inklusive ramverk eller bibliotek som React, Vue, Angular eller motsvarande)
• Grundläggande till god erfarenhet av backendutveckling (exempelvis med Node.js, .NET, Django eller likvärdiga ramverk)
• Det är meriterande om du även har erfarenhet av olika typer av verktyg för AI-förstärkt utveckling (såsom Lovable, Replit, Cursor eller liknande)
För att lyckas i rollen ska du också ha:
