Webbansvarig Individ.com
2026-02-24
Nu söker vi en webbansvarig till vår nystartade sida individ.com.
Hos Individ.com hittar du ett exklusivt urval kläder och accessoarer för stilmedvetna män och kvinnor med varumärken som Polo Ralph Lauren, Amundsen, Stenströms, Gran Sasso, Barbour, Hunter och Replay.
Som webbansvarig har du övergripande ansvar för hemsidans struktur och presentation. Din uppgift är även att se till att nya varor läggs upp, layout uppdateras och leveranser och returer fungerar som det ska.
Jobbet kan göras på distans, och det är även möjligt att kombinera tjänsten med butiksjobb.
Ange referens webbansvarig när du skickar in din ansökan.

Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: jobb@individprestige.se
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Kompaniet Strömstad AB
(org.nr 556632-1260), https://www.individ.com/
Tornstigen 6
452 31 STRÖMSTAD
Ägare
Jon Ingvoldstad 0708891534
9761700