Utbildare till Specialistundersköterska psykiatrisk verksamhet
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Karlskrona Visa alla gymnasielärarjobb i Karlskrona
2026-05-28
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Karlskrona
, Ronneby
, Kalmar
, Kristianstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning. Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Hermods Yrkeshögskola söker utbildare till utbildningen Specialistundersköterska inom psykiatrisk verksamhet
Trivs du i en roll med många kontaktytor och känner igen dig själv i beskrivningen "pedagogisk, relationsskapande, ansvarstagande, strukturerad och serviceinriktad"?
Vill du jobba med vuxenutbildning och utbilda inom Specialistundersköterska i psykiatrisk verksamhet?
Då ser vi fram emot din ansökan!
Huvudsakligt uppdrag
Planera, utbilda, examinera och kvalitetssäkra utbildningen
Dokumentation och administration kopplat till studerande och utbildning
Framtagande och utvecklande av undervisningsmaterial
Framtagande och utvecklande av kursplaner
Samarbeta med kollegor i utveckling av verksamheten
Tjänstens innehåll i huvudsak
Specialistundersköterskeutbildningen med inriktning psykiatrisk verksamhet är distansbaserad och riktar sig till den som i dag arbetar som undersköterska, och som vill fördjupa sin kompetens inom psykiatrisk inriktning för arbete inom regioner, kommuner och hos privata aktörer. Utbildningen omfattar 210 yrkeshögskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på halvtid. Studierna sker på distans på Teams, där vi växlar mellan föreläsningar, självständigt arbete samt diskussions- och grupparbeten. De studerande ges även möjlighet till fysiska träffar vilket kan innefatta resor för utbildaren. Färdighetsträning via LIA (lärande i arbete/praktik) ingår i utbildningen.
Hos oss möts du av ett stimulerande arbetsklimat.
Du har ett helhetsansvar för din utbildning vilket i huvudsak innebär att du flexibelt, kreativt och självständigt planerar, genomför, examinerar och kvalitetssäkrar utbildningen.
Du har också kompetens att formulera kursplaner samt coacha vuxna studerande mot sina mål och du kommer ha ett nära samarbete med utbildningsledaren vid planering och genomförande av utbildningen.
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av pedagogisk verksamhet och undervisning inom ramen för vård och psykiatrisk verksamhet.
Vi ser att du som söker har erfarenhet av att flexibelt driva och leverera utbildningsprojekt med dokumenterat goda resultat och/eller har lämplig utbildning inom vård och omsorg. Är du distriktssköterska, sjuksköterska eller specialistundersköterska med pedagogisk fallenhet ser vi det som starkt meriterande!
Du kommer in med ett nytänkande och goda kunskaper inom psykisk ohälsa och specialiserad psykiatrisk sjukdomslära utifrån salutogent förhållningssätt, lagstiftning, kommunikation och dokumentation.
Du behöver kunna ta stort ansvar för ditt arbetsområde, vara strukturerad, kunna prioritera och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.Publiceringsdatum2026-05-28Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning/yrkeshögskoleutbildning och/eller arbetslivserfarenheter från relevant yrkesroll
Pedagogisk utbildning eller erfarenhet inom området
Du är prestigelös och tycker om att arbeta både praktiskt och administrativt
Hög digital kompetens, framför allt inom O365, och förmåga att snabbt kunna sätta dig in i nya system
God förmåga att förstå och uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift på svenska
Du har ett coachande förhållningssätt med ett intresse för vuxnas lärande och kompetensutveckling
Samarbete är ett självklart ledord för dig
Stark ansvarskänsla och god administrativ förmåga
Du har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter och fokuserar på rätt saker
Meriterande
Tidigare erfarenhet inom yrkeshögskolan och distansutbildning
Erfarenhet av att självständigt planera, genomföra, examinera och kvalitetssäkra vuxenutbildning
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 70% med inledande provanställning.
Tillträdesdag: Snarast, enligt överenskommelse
Placeringsort: Karlskrona
Ansökan och frågor
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Skicka därför din ansökan redan idag, dock senast den 260617
Sök tjänsten via länken nedan.
Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.
Eventuella frågor besvaras av regionchef Marie Dahlstrand via e-post marie.dahlstrand@hermods.se
, skriv "Utbildare" i ämnesraden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
371 56 KARLSKRONA Arbetsplats
Hermods Kontakt
Rekryterare
Marie Dahlstrand marie.dahlstrand@hermods.se Jobbnummer
9934955