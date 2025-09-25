Webbansvarig
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål. Det är det vi kallar Ett Värmdö, En Förvaltning.
Arbetsbeskrivning
I din roll ansvarar du för att utveckla och förvalta kommunens webbplats och intranät.
Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete i team, för att säkerställa att webbplatsen är tillgänglig, användarvänlig, uppdaterad, fungerande och uppskattad av organisationens olika intressenter. Rollen har arbetsledaransvar för webbgruppen.
Rollen ansvarar även för, och säkerställer, ett framåtlutat och nyfiket förhållningssätt till digital utveckling och innovativa möjligheter.
Rollen är placerad på kommunikationsenheten som i dagsläget består av nio personer. Enheten är centralt placerad inom organisationen och arbetar brett med kommunikation riktat mot hela den kommunala verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Leda arbetet med att utveckla och implementera kommunens styrdokument för webb
- Samordna och arbetsleda utveckling för webb och intranät
- Samordna och arbetsleda det dagliga arbetet med webb och intranät
- Representera enheten i digitala utvecklingsprojekt internt och externt
- Leda arbetet med att säkerställa att och hur webbplatsen följer lagkrav (t.ex. GDPR, WCAG 2.1)
- Skapa, publicera och uppdatera innehåll samt utveckla SEO och struktur
- Eftergymnasial utbildning inom relevant område
- Dokumenterad erfarenhet av arbete i liknande roller
- Gedigen kunskap kring tillgänglighet, klarspråk, lagkrav och digitala standarder
- Gedigen kunskap kring användarcentrerad design och digital kommunikation
- Tidigare arbetserfarenhet inom offentlig sektor eller motsvarande/liknande
- Erfarenhet av att arbeta med Sitevision
Meriterande
- Tidigare roller med arbetsledaransvar
Som person är du
- Driven och strukturerad
- Nyfiken och lösningsorienterad
- Självgående, ansvarstagande och bekväm i att ta egna, välgrundade beslut
- En prestigelös person som uppskattar att arbeta brett i ett mindre team, där vi hjälper varandra och uppskattar att ha kul på jobbet.
Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
