Webbanalytiker
Nibe AB / Webbmasterjobb / Markaryd Visa alla webbmasterjobb i Markaryd
2026-01-20
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nibe AB i Markaryd
, Ljungby
, Malmö
, Ronneby
, Göteborg
eller i hela Sverige
NIBE Group Web Team fortsätter att växa och vi söker nu en webbanalytiker med ett operativt och strategiskt fokus inom webb och analys som vill vara med på vår resa. Vi bygger ett internationellt webbteam med huvuduppgift att hjälpa de olika bolagen i NIBE Group.
OM TJÄNSTEN
I rollen som webbanalytiker kommer du att utföra webbanalyser, visualisera och presentera data i nära samarbete med NIBE AB och NIBE:s dotterbolag.
• Visualisera och presentera data från Google Analytics och andra system till produktägare och andra intressenter.
• Skräddarsy dashboards för analys och uppföljning av webbens viktigaste KPI:er för företaget.
• Utföra kontinuerlig analys av företagets webbnärvaro ur SEO-synpunkt och föreslå förbättringar utifrån dina analyser.
DIN BAKGRUND
För att passa i rollen som webbanalytiker är du som person driven, målfokuserad, analytisk och med ett öga för detaljer och struktur. Vidare har du god initiativförmåga och samarbetsförmåga. Du har även en pedagogisk ådra för att dela med dig av dina insikter som omsätts till rekommendationer i tätt samarbete med övriga kollegor på avdelningen. Som person är du noggrann, prestigelös och flexibel. Tjänsten är placerad i Markaryd. Vi tror att du har följande;
• En eftergymnasial examen eller motsvarande inom marknad, ekonomi eller webb.
• Erfarenhet av en liknande tjänst inom kommunikation/webb/ digital marknadsföring.
• Ett starkt analytiskt tankesätt och är bekväm i att kommunicera dina tankar och idéer.
• En vilja att dela med dig av din kompetens och aktivt medverka i teamet.
• Intresse av att hålla dig uppdaterad med det senaste inom analys och visualisering.
• Kunskap om agila projektmetoder och förespråkar ett agilt arbetssätt.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
• Erfarenhet av analys av beteenden på digitala plattformar och att pedagogiskt presentera analyser för olika intressenter.
• Erfarenhet av att jobba i olika typer av plattformar så som Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, SEMrush, ahrefs, Screaming Frog, Matomo, Hotjar med
• Kunskap inom marknadsföringsscript och implementation t ex Google Ads, Bing Ads, Facebook Ads.
• Erfarenhet av visualisering av data via verktyg som Google Looker Studio.
• Goda kunskaper i Google Sheets/Microsoft Excel
Välkommen att söka tjänsten
Låter det som något för dig? Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till att skapa produkter i toppklass!
Ansök via vår hemsida http://www.nibe.se
under "Lediga tjänster". Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 1 februari 2026, men urval och intervjuer sker kontinuerligt så vänta inte med att skicka in.
Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta gärna någon av våra kontaktpersoner nedan.
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven. Den bygger på lång tradition och en rik historia där ledorden är enkelhet, ödmjukhet och pålitlighet. Vi ser långsiktigt på din anställning och erbjuder dig en arbetsplats med goda karriärmöjligheter. Tillsammans ser vi till att du får utlopp för din talang, kreativitet och kunskap.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1250 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm.
NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nibe AB
(org.nr 556056-4485), https://www.nibe.eu/sv-se/om-nibe/jobba-hos-oss/lediga-jobb Arbetsplats
Nibe AB Kontakt
HR-Specialist
Madeleine Johannesson madeleine.johannesson@nibe.se 0433-27 30 00 Jobbnummer
9695370