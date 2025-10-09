Warranty Project Engineer
2025-10-09
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Warranty Project Engineer för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som Warranty Project Engineer blir du en viktig del av vårt Technical Support-team inom ICW-avdelningen. I rollen arbetar du nära Warranty Project Leader och Logistic Planner för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i våra garantiärenden. Du ansvarar för att driva och koordinera tekniska utredningar och säkerställa att identifierade lösningar implementeras på plats hos kund. Arbetet innebär mycket kontakt med både interna avdelningar och externa kunder, där du bidrar med din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga. Din vardag präglas av ett högt tempo, tekniska utmaningar och internationella kontakter. Rollen kräver förmåga att arbeta strukturerat, fatta beslut och anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du kommer att vara en central del i att säkerställa kundnöjdhet och teknisk kvalitet i våra projekt världen över.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Stödja och ge teknisk rådgivning till Warranty Project Leader i pågående garantiärenden.
• Leda och koordinera tekniska undersökningar från identifiering till genomförande och uppföljning.
• Samarbeta med interna funktioner för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar.
• Säkerställa att kundkrav förstås och implementeras på ett korrekt och effektivt sätt.
• Dokumentera tekniska beslut och kommunicera resultat till berörda parter.
Din profil
• Har en ingenjörsutbildning (B.Sc. eller M.Sc.) inom maskin-, el- eller annan relevant teknisk inriktning, eller motsvarande erfarenhet.
• Har djup kunskap om gasturbiner, gärna inom Siemens Energy MGT-flottan (SGT600/700/750/800).
• Har goda IT-kunskaper, särskilt inom SAP, PLM2020 och Microsoft Office.
• Är en kommunikativ lagspelare med god förmåga att leda möten och presentera tekniska lösningar.
• Behärskar engelska obehindrat, både i tal och skrift. Kunskaper i svenska är meriterande.
• Trivs i en miljö där du får lösa problem, samarbeta och driva tekniska frågor framåt.
