Warehouse Worker
Saab AB / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2026-03-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I rollen som Warehouse Specialist hos oss blir du en del av logistikcenter, som ansvarar för allt material som flödar genom Saab i Malmslätt. Här kommer du genomföra godsmottagning, ankomstkontroller, förrådshållning och utlämning av material samt avsändning. Rollen innebär daglig kontakt med våra kunder och har du motivationen och viljan så finns möjligheter att driva flera av de förbättringsarbeten vi genomför inom sektionen. Publiceringsdatum2026-03-16Profil
Hos oss är det viktigt att vi alltid stöttar och hjälper varandra att ständigt utvecklas. Rollen innebär mycket kontakt med andra gränssnitt, vilket kräver att du är ödmjuk och har en god samarbetsförmåga. Du är engagerad och tar ansvar för ditt arbete. Då vi hanterar flygande materiel är kvalitet och säkerhetsstänk viktiga ledord för oss, vilket ställer krav på att du kan arbeta på ett ordningsamt och noggrant sätt.
Vi söker dig som:
*
Har en fullständigt godkänd gymnasieexamen
*
Har minst 1 års arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom lager, logistik eller kundservice.
*
Har god datorvana.
*
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
*
Det är meriterande om du har truckkort.
Arbetstiden är förlagd dagtid och placeringsort är Malmslätt, Linköping.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9798907