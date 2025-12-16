Warehouse and Logistics Supervisor
2025-12-16
Möjligheten
Vi söker nu en lageransvarig till Surge Arresters. På Surge Arresters i Ludvika producerar och säljer vi ventilavledare. Nya produkter utvecklas här och marknaderna finns både i Sverige och i andra delar av världen. En avledare skyddar mot överspänningar och är en väsentlig del i ett tillförlitligt och energieffektivt kraftsystem.
Surge Arresters har en hög grad av automation med flertalet robotar, automationsprocesser, el-provning, processugnar, fixturer etc. och vi producerar dygnet runt i flera avsnitt i produktionen.
I rollen som lageransvarig kommer du att leda och säkerställa hanteringen och mottagning av material, se till att produktionen har material samt se till att säkerhets- och kvalitetskrav efterföljs. Du har ansvar för lagerhantering och strategier för att optimera lagren och dess flöden. Du kommer också att ha ett nära samarbete tillsammans med produktionen, planeringen och inköp. I rollen har du även personalansvar och ett budgetansvar för din grupp.
Du kommer att leda och stötta ditt team samt bidra till en positiv arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas. Du säkerställer att uppsatta mål och rutiner. Du hanterar dagliga utmaningar samt hittar lösningar som driver produktionen framåt.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av lager och logistik samt erfarenhet av affärssytemet i SAP samtidigt som du i rollen ges du möjlighet till att växa i din ledarroll och ta dig an nya utmaningar.
Hur du kommer att påverka
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för att se till att produktionen har rätt material i rätt tid genom att leda och säkerställa gruppens arbete av hantering, mottagning och leverans av material till produktionen.
Du kommer att vara en nyckelperson i affärssytemet SAP för att kontrollera, förebygga och säkerställa materialtillgången för att undivka produktionstopp.
Ha ett nära samarbete med planering och inköp.
Du kommer att vara med och driva förändringsarbete för att utveckla och förbättra processer.
Du har personal- och budgetasnvar för gruppen.
Säkerställa att säkerhets- och kvalitetskrav efterföljs.
Din bakgrund
Du har tidigare arbetslivserfarenhet av att arbeta i affärssystemet SAP för att kunna hantera materialflöden och processer.
Du har tidigare arbetslivserfarenhet inom lager och logistik
Du har högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område exempelvis logistik alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande om du har industriell bakgrund och tidigare erfarenhet av ledarskap.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av EWM-modulen i SAP.
Som person är du strukturerad och noggrann, du är kommunikativ och har en förmåga att motivera andra. Samtidigt är du kvalitets- och resultatfokuserad. Du är öppen och har en god kommunikationsförmåga samt är strukturerad och analytiskt.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt
Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter
Mer om oss
Välkommen med din ansökan! Ansökningar granskas löpande, så ansök idag!
På grund av högtider kan svar komma att dröja!
Rekryterande chef Mattias Eriksson, mattias.me.eriksson@hitachienergy.com
. Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com
.
Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Håkan Blomquist,+46107383152; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 10 7387043; Unionen: Olle Ruzicka +46 107383144.
