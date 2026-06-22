VVS-tekniker Göteborg
ISS Facility Services AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-06-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS Facility Services söker en VVS-tekniker till kund i Göteborg. Är du en engagerad person med känsla för att utveckla fastigheter och liksom vi, känner passion för kvalitet och service? Då har vi jobbet för dig!
Om oss Vi tar hand om våra kunders fastigheter, medarbetare och besökare. Vi är experter på fastighetstjänster och vi levererar servicelösningar till företag och offentlig verksamhet i hela Sverige. Vi säkerställer att fastigheter och arbetsplatser är så effektiva och inspirerande som möjligt. Med våra tekniska tjänster skapar vi förutsättningar för produktivitet samtidigt som vi minimerar risker.
Rollen Du kommer att bli en viktig och värdefull del av ett motiverat team. Som VVS-tekniker ansvarar du för tillsyn, skötsel, optimering och felavhjälpande underhåll av fastighetstekniska installationer såsom ventilation, värme och kyla. I rollen har du daglig kommunikation med kund, medarbetare och leverantörer. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med en inledande 6-månders provanställning.
Du kommer till exempel att:
Avhjälpa problem vid t ex driftstörningar.
Utföra rondering, tillsyn och skötsel av VVS-anläggningen.
Jobba med felavhjälpande underhåll, såsom byte av ventiler, pumpar, spjällmotorer, givare, lagerbyten och andra kritiska komponenter.
Utföra planerade underhållsarbeten.
Hantera akuta reparationer och åtgärder.
Installera ny utrustning.
Vara en aktiv initiativtagare i det dagliga arbetet med att förbättra och utveckla vår leverans.
Löpande arbeta med förbättringar och viss dokumentation.
Vem du är som person
Du har kundfokus – För att trivas i denna roll behöver du genuint brinna för service och älska de vardagliga utmaningar som uppstår. Du är lösningsfokuserad och positiv. Du levererar det som utlovas och har förmågan att skapa starka kundrelationer. Du har ett prestigelöst sätt och du stöttar mer än gärna inom övriga områden.
Du tar ansvar – Du trivs i rollen som Tekniker och att dagligen ha kontakt med flera intressenter – kund, kollegor och leverantörer – för att skapa effektivitet och en arbetsplats med en hög teknisk standard.
Du har drivet – Du har hög integritet, är inte rädd för att hugga i och du håller vad du lovar, såväl mot dina kollegor som mot kunden och kundens medarbetare. Du ser möjligheter och lämnar förbättringsförslag som kan leda till utveckling av vårt samarbete med kunden. Du drivs av att möta samt överträffa kundens förväntningar.
Du har koll på läget – Du har en förmåga att kunna arbeta både förebyggande och händelsestyrt. Du har viss förståelse för hur avtal, lagkrav och regelverk påverkar verksamheten samt de egna arbetsuppgifternas genomförande. Du trivs nära kunden i en dynamisk och föränderlig produktionsmiljö där du får möjlighet att interagera med många skiftande kontaktytor både internt och externt.
Vi erbjuder Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du kommer få stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram – allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
ISS värderingar är Kvalitet, Ansvar, Ärlighet och Entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan! Med anledning av GDPR, hanterar vi inte ansökningar inkomna via mail.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
417 29 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Kontakt
Rekryterare
Pernilla Dahlbäck pernilla.dahlback@se.issworld.com Jobbnummer
9972893