VVS-Projektör till Energi och Climat Design

Har du erfarenhet av MagiCad och vill arbeta på ett mindre företag där du blir involverad i både stora som små projekt? Nu har du möjlighet att vara med och skapa framtidens Energi- och VVS-lösningar i ett företag som växer och satsar framåt. Oavsett om du är junior eller erfaren kan detta vara tjänsten för dig!
Om Företaget
Energi och Climat Design (EOCD) är ett lokalt tekniskt konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom energi och VVS. De levererar tekniska konsulttjänster till bland annat fastighetsägare, byggbolag och VVS-entreprenörer genom att utföra tjänster som förstudier, projekteringsuppdrag, besiktningar och energiberäkningar.
Om rollen
I rollen som VVS-projektör hos EOCD arbetar du i MagiCAD där du projekterar alla typer av rörsystem inom VVS.
Projekten varierar i storlek och karaktär, men gemensamt är att du får arbeta brett inom VVS, speciallösningar och energi beroende på kund och byggnad.
Du kommer att jobba i team med erfarna konstruktörer och projektledare, där vi gärna ser att du är en person som både bidrar med egen kunskap och tycker om att samarbeta. Du förväntas kunna arbeta självständigt likväl som att du har förmågan att ta hjälp när det behövs.Publiceringsdatum2026-01-19Profil
Vi söker både dig som är i början av din karriär likväl som mer erfarna kandidater - det viktigaste är att du har kunskapen att självständigt arbeta i MagiCAD. Du kan vara i början av din karriär med en relevant eftergymnasial utbildning, eller så har du genom arbetslivserfarenhet byggt upp de kunskaper som krävs för uppdraget.
Krav för tjänsten:Flytande svenska och goda kunskaper i engelska.
Erfarenhet och kunskap som gör att du självständigt kan projektera i MagiCAD. Kunskapen kan du ha skaffat genom utbildning (Yrkeshögskola eller Universitet/Högskola) eller genom relevant arbetslivserfarenhet.
B-körkort
Meriterande:Erfarenhet av att ha arbetat som konsult på teknikkonsultbolag. Övrig information
Startdatum: Enligt överenskommelse
Omfattning: 100%
Anställningsform: Anställning hos EOCD
Ort: Sundsvall
Utdrag ur belastningsregister kan förekomma i denna rekryteringsprocess.
Sista ansökningsdag är 2025-12-31, men då vi arbetar med löpande urval kan tjänsten tillsättas tidigare. Ansök därför idag! Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till ett personlighetstest och ett logiskt tänkande test. Läs mer om varför vi använder tester i våra rekryteringar här. De som går vidare därefter bjuder vi in till digital intervju. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Engholm via 076-0224982 och jenny@stegra.nu
.
Stegra hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra, här kan du läsa om hur rekryteringsprocessen hos Stegra går till. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
