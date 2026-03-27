VVS-Montör Värmepumpar - Stockholm
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / VVS-jobb / Stockholm
2026-03-27
Om rollen
Vi söker en erfaren VVS-montör till ett växande bolag inom energilösningar. I rollen arbetar du nära kunder och interna projektteam för att leverera installationer med hög kvalitet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med arbetsområde i Stockholmsområdet. Rekryteringen sker konfidentiellt på uppdrag av kund.
ArbetsuppgifterInstallation, service och underhåll av värmepumpssystem och tillhörande VVS-installationer
Felsökning och reparation vid behov
Dokumentation och rapportering av utfört arbete
Samarbete med kollegor, projektledare och andra yrkesgrupper i projekt
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande branschregler och kvalitetskrav
Vi söker dig som har erfarenhet från VVS-branschen och som trivs i en roll med eget ansvar, kundkontakt och varierande arbetsuppgifter.
Minst 3 års erfarenhet inom VVS eller liknande installationsarbete
Utbildad VVS-montör med behörighet för Säker Vatteninstallation
God kännedom om svenska byggnormer och säkerhetsföreskrifter
B-körkort
Självständig, noggrann och lösningsorienterad
MeriterandeErfarenhet av arbete med värmepumpar eller energisystem
Erfarenhet av arbetsledning eller projektansvar
Kunskap inom energieffektivisering eller miljöklassning
Elbehörighet eller erfarenhet av elinstallationer
ErbjudandeTillsvidareanställning i ett stabilt och växande bolag
Friskvårdsbidrag och kollektivavtalsliknande villkor
Varierande arbete i Stockholmsområdet
Möjlighet att utvecklas inom en framtidsinriktad bransch
Rekryteringen sker konfidentiellt på uppdrag av kund i norra Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288
9822715