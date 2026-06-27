Vvs-Montör / Rörmokare
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2026-06-27
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VVS-MONTÖR / RÖRMOKARE SÖKES – BLI EN DEL AV RENTEMA
Är du trött på att bara vara ett nummer i mängden? Då har du hittat rätt.
På Rentema tror vi att ett företag blir framgångsrikt först när medarbetarna trivs. Därför sätter vi alltid våra anställda i centrum. Vi vet att nöjda medarbetare skapar nöjda kunder – och det är precis så vi vill arbeta.
Nu söker vi en självgående och engagerad VVS-montör/rörmokare som vill ha ett arbete med frihet, ansvar och stora möjligheter att påverka sin egen vardag.
Hos oss får du
⭐ Frihet under ansvar – du planerar dina arbetsdagar och sköter dina tider på ett professionellt sätt.
⭐ Kollektivavtal – vi har avtal med facket och erbjuder trygga anställningsvillkor
⭐ Bonusprogram – hos oss finns flera bonusmodeller där du kan påverka din lön positivt genom engagemang, kvalitet och goda resultat.
⭐ En arbetsgivare som lyssnar – vi värdesätter dina idéer och ser dig som en viktig del av företagets utveckling.
⭐ Utvecklingsmöjligheter – vi investerar i våra medarbetare genom utbildning, rätt verktyg och möjligheten att växa tillsammans med företaget.
Vi söker dig som
Är utbildad eller har erfarenhet som VVS-montör/rörmokare.
Är självgående och tar ansvar för ditt arbete.
Tycker om att möta människor och ge förstklassig service.
Har B-körkort.
Är noggrann, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten.
Därför ska du välja Rentema
Vi bygger inte bara fastigheter och installationer
– Vi bygger också ett företag där människor trivs.
Hos oss får du friheten att arbeta självständigt samtidigt som du alltid har ett team bakom dig.
Vi tror på förtroende istället för detaljstyrning och på att ge våra medarbetare rätt förutsättningar för att lyckas.
När du lyckas, lyckas vi tillsammans.
Vi söker inte bara en rörmokare – vi söker en kollega som vill vara med och bygga framtidens Rentema.
Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: Jobb@rentema.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rentema AB
(org.nr 556815-7753), http://www.rentema.se
Norra Oskarsgatan 37 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982019