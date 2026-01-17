VVS-konstruktör mot ventilation
2026-01-17
Skapa hållbara flöden i komplexa miljöer! Är du en erfaren VVS-konstruktör som behärskar Revit och trivs på en arbetsplats där egna initiativ och teknisk utveckling står i centrum? Hos Sitowise får du ansvar för avancerade ventilationssystem i kritiska projekt, samtidigt som du blir en del av ett prestigelöst team med högt engagemang. Sök redan idag - start sker omgående!
OM TJÄNSTEN
Som VVS-konstruktör med inriktning ventilation spelar du en nyckelroll i att designa och optimera komplexa ventilationssystem för Sitowises kunder. Du kommer att arbeta med hela processen, från tidiga skisser till färdiga lösningar, och samarbeta nära med både interna kollegor och externa konsulter. Rollen innebär att du är en självgående expert som bidrar med din kunskap och proaktivitet för att leverera högkvalitativa och monterbara system.
Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag via Academic Work på 6 månader med god chans till förlängning i nya framtida projekt.
Du erbjuds
Sitowise erbjuder en familjär och stöttande arbetsmiljö med hög teamkänsla. Du får arbeta i utmanande och viktiga projekt, särskilt inom läkemedelsindustrin, där din expertis gör stor skillnad. Tillsammans har teamet gemensamma frukostar och en kultur där engagemang och kommunikation uppmuntras.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att designa, beräkna och detaljera avancerade ventilationssystem för krävande projekt, med särskilt fokus på funktionalitet, hållbarhet och monterbarhet. Du kommer att arbeta med att ta fram tekniska lösningar från koncept till färdig konstruktion.
• Konstruera avancerade ventilationssystem för komplexa projekt.
• Detaljritning av ventilationskanaler och komponenter i Revit.
• Utarbeta flödesscheman och tekniska specifikationer.
• Säkerställa installationslösningar och monterbarhet i 3D-modeller.
• Aktiv problemlösning och samarbete med projekteringsgruppen.
• Kommunicera tekniska lösningar med sidokonsulter och projektteam.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant eftergymnasial utbildning.
• Har flerårig erfarenhet av VVS-konstruktion med fokus på ventilation.
• Har mycket goda kunskaper i Revit.
• Har flytande kunskaper i svenska och engelska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Ordningsam
• Hjälpsam
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sitowise är en nordisk expertkoncern som erbjuder rådgivning och tekniska lösningar inom den byggda miljön. De kombinerar klassisk ingenjörskonst med modern IT för att optimera hur städer och byggnader fungerar, med ett tydligt fokus på hållbarhet och digitalisering. Som "The Smart City Company" driver de den gröna omställningen genom innovativa och resurseffektiva lösningar. De har en stark närvaro i både Finland och Sverige. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
