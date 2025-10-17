VVS-Isolerare sökes

Megaisol AB / Montörsjobb / Stockholm
2025-10-17


Megaisol AB söker erfarna VVS-isolerare i Stockholm!
Vi behöver fler duktiga VVS-isolerare till vårt team! Har du erfarenhet av VVS-isolering och gillar att jobba i ett bra gäng med varierande projekt? Då kan det här vara något för dig. Hos oss får du arbeta med olika kunder och delta i spännande projekt där kvalitet alltid står i fokus.
Vem vi söker:
Minst 1 års erfarenhet av VVS-isolering
Självgående och bra på teamwork
Körkort (B)
Yrkesutbildning inom VVS eller likvärdig utbildning är ett plus
Vad jobbet innebär:
Isolering av rör
Isolering av ventilationssystem
Dokumentation av utfört arbete
Läsa ritningar och tekniska underlag
Varför Megaisol?
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med trevliga och engagerade kollegor. Här får du utvecklas både yrkesmässigt och personligt i en trygg och trivsam arbetsplats.
Intresserad?
Skicka din ansökan så snart som möjligt - vi anställer löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@megaisol.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS isolerare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Megaisol AB (org.nr 559196-3839)
Arrendevägen 36 (visa karta)
163 44  SPÅNGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9563317

