VVS montör
Jobway AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
, Tyresö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på ett företag där yrkesstolthet, frihet under ansvar och god gemenskap är viktiga delar? Är du en erfaren VVS-montör som värdesätter kvalitet, noggrannhet och att arbeta med spännande projekt i ett kunnigt team? Då vill vi gärna höra mer om dig - ansök idag!
Du kommer främst arbeta med badrumsrenovering såsom rördragning, avlopp och stambyte. För oss är det viktigt att alla arbeten utförs med hög kvalitet och servicegrad. Vi ser gärna att du är en noggrann och lösningsorienterad person med högt engagemang och en god samarbetsförmåga.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Arbeta med både mindre och större serviceuppdrag och renoveringsprojekt i Stockholm och omnejd, med fokus på våtrum och VVS-installationer.
I nära samarbete föra dialog med våra kunder för att säkerställa att deras behov och önskemål uppfylls på bästa sätt.
Vi söker dig som har:
Utbildad och certifierad, med giltig behörighet för Säker vatteninstallation.
B-körkort och goda kunskaper i svenska och engelska.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och ser gärna att du är:
Social och har lätt för att samarbeta.
Lösningsorienterad och nyfiken, alltid redo att ta dig an nya utmaningar.
Noggrann, ansvarsfull och har hög yrkesstolthet.
Vi erbjuder dig:
En roll i ett företag med höga ambitioner och en stark teamkänsla.
Servicebil och bra verktyg för att kunna utföra ditt arbete med hög kvalitet.
Roliga gemensamma aktiviteter med bland annat julbord med SPA och övernattning.
I denna rekrytering samarbetar BOB Våtrumsrenovering med rekryteringsföretaget Jobway. För eventuella frågor, vänligen kontakta Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.Publiceringsdatum2025-09-23Om företaget
BOB Våtrumsrenovering en badrumsfirma med en tydlig inriktning på våtrumsrenoveringar och har sedan 2014 hjälpt många kunder att få ett nytt och fräscht badrum. Hos oss står kvalitet och säkerhet i fokus, och därför är det en självklarhet att vi enbart utför våtrumsrenoveringar. Vi är specialister på området och arbetar med noggrannhet och precision för att uppnå ett slutresultat som både vi och kunden kan vara stolta över. Vi förstår att en badrumsrenovering kan vara en stor investering och därför är det viktigt för oss att du som kund känner dig trygg och väl omhändertagen under hela processen. Vår ambition är att erbjuda en smidig och stressfri renovering utan krångel. Därför har vi en engagerad projektledare som ser till att allt går enligt plan och att du som kund är nöjd med arbetet. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9523001