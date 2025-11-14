VS-montör Trollhättan
2025-11-14
Brinner du för service och har erfarenhet inom VS? Vill du dessutom arbeta på ett branschledande företag som främjar utveckling? Då är Bravida något för dig! Nu söker vi VS-montörer till vårt VS-team i Trollhättan. Välkommen med din ansökan!
Ditt nya jobb
Som Servicemontör på Bravida arbetar du självständigt i många olika typer av uppdrag - både i stora projekt och små, korta uppdrag. Ingen dag är den andra lik! I jobbet kommer du att planera, samordna och utföra installationer åt våra olika kunder. Arbetsuppgifterna innebär:
• Installation och montering av anläggningar inom VS
• Reparationer och underhåll av VS-installationer i fastigheter och anläggningar
• Att vara delaktig i Bravidas förbättringsarbeten.
Du kommer ansvara för att utföra varje uppdrag enligt våra höga krav på kvalitet och säkerhet. Arbetet innebär både teknisk problemlösning och mycket kontakt med beställare, konsulter, kontrollanter och leverantörer.
Ditt nya team
Hos oss kommer du att ingå i ett team bestående av 31 kollegor. Vi utgår ifrån Trollhättan men har hela Vänerområdet som vårt arbetsområde. Vi utför alla typer av installationer inom VS, både mot företag och privatpersoner.
Vi söker dig som
• Är certifierad VS-montör
• Har dokumenterad kunskap i linje med branschreglerna Säker vatteninstallation och Heta Arbeten
• Har B-körkort
Som person är du framåt och engagerad, du har även en förmåga att sprida energi till andra människor. Du är en lagspelare som trivs med att arbeta med andra människor och tycker att det är viktigt att se helheten i projekten du arbetar i. Du är duktig på att leda dig själv och du har en förmåga att se förbättringar och är inte rädd för att lyfta dessa.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 genom sitt kunnande och engagemang. Du som medarbetare är hjärtat i vår organisation, och tillsammans ser vi till att leverera tekniska lösningar med högsta kvalitet.
Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga och uppskattade och jobbar ständigt för att göra arbetsmiljön så trygg och bra som möjligt. Din säkerhet kommer först, alltid.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt yrke. Vi hjälper dig att växa i din roll och bli ännu bättre på det du gör. Här arbetar vi tillsammans och stöttar varandra, för vi vet att stora resultat skapar vi bäst tillsammans. Som en del av vårt gäng får du också tillgång till schyssta förmåner som hälsoundersökning och friskvårdsbidrag. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 25 december 2025.
Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter.
Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 12 000 medarbetare och finns på cirka 190 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.Bravida.se Ersättning
