VS-montör till Installation Bostad i Solna
2026-03-03
Vill du vara med och bygga framtidens bostäder? Vi söker en engagerad VS-montör till vår avdelning Bostad i Solna. Inom avdelningen har vi även el och ventilation vilket gör att vi som avdelning kan erbjuda en helhetslösning till våra kunder. Hos oss får du arbeta i spännande projekt tillsammans med ett team som brinner för kvalitet och hållbara lösningar.
Ditt nya jobb
Som VS-montör hos oss arbetar du med installation och montering av VS-system i bostadsprojekt. Du blir en del av ett team med projektledare och montörer där vi tillsammans levererar tekniskt avancerade och hållbara installationer.
• Installation och montering av VS-anläggningar enligt ritningar.
• Säkerställa kvalitet och följa Bravidas rutiner och ledningssystem.
• Rapportera avvikelser och bidra till förbättringsarbete.
• Planera och utföra arbetet självständigt, men också samarbeta nära kollegor.
• Delta i möten och bidra till ett gott arbetsklimat.
Vi söker dig som
• Är certifierad VS-montör med erfarenhet från installation eller bygg.
• Har god förståelse för ritningar och tekniska lösningar.
• Är noggrann, ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt.
• Trivs med att arbeta i team och har en positiv inställning.
• Meriterande: erfarenhet som ledande montör eller arbete i större projekt.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 och är hjärtat i vår organisation. Tillsammans levererar vi de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid.
Genom våra interna utbildningar erbjuder vi utvecklingsmöjligheter, och i vår starka gemenskap hjälper vi varandra att lyckas. Som en del av vårt team får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Vi är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom vår bransch, vilket ger oss möjlighet att erbjuda förmåner som exempelvis förmånliga pensionsavtal, friskvårdsbidrag och vidareutbildning. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum 2026-01-06. Skicka in ditt CV och personliga brev via länken nedan så snart sim möjligt, urval kommer att ske löpande.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna process. Ersättning
Enligt ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravida Sverige AB
(org.nr 556197-4188), http://www.bravida.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9772955