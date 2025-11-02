VS-ansvarig
Vattenhuset i Borlänge AB / Byggjobb / Borlänge Visa alla byggjobb i Borlänge
2025-11-02
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenhuset i Borlänge AB i Borlänge
VS-ansvarig
Är du en driven, social och lösningsorienterad person som vill ta nästa steg i karriären? Vattenhuset i Borlänge söker nu en VS-ansvarig som vill vara med och utveckla vår verksamhet vidare.
Som VS-ansvarig hos oss får du en roll där du ansvarar för arbetet inom VS och kyla. Dina arbetsuppgifter är varierande och omfattar bland annat:
• Försäljning av VS-service, värmepumpar till privatpersoner och företag.
• Kalkylering, prissättning och anbudsarbete.
• Ansvar som arbetsledare för VS och kylmontörer.
• Aktiv bearbetning av befintliga kunder, fastigsägare, avtalskunder och byggare.
• Projektansvar för din enhet, från start till mål.
Vi söker dig som:
• Har goda kunskaper inom VS
• Är kommunikativ, social och van vid kundkontakt
• Har förmågan att kombinera teknik med ett affärsmässigt tänk.
• Trivs i en ledande roll
Har du några frågor kontakakta Per Norman
070-5980407 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: p.norman@vattenhuset.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenhuset i Borlänge AB
(org.nr 556044-5222), http://www.vattenhuset.se
Norra Backagatan 2 (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vattenhuset AB Jobbnummer
9584442