Svagströmsutvecklare - lastbilselektriker - förstudie
Specialkarosser AB / Elektrikerjobb / Falkenberg Visa alla elektrikerjobb i Falkenberg
2026-04-27
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialkarosser AB i Falkenberg
, Laholm
eller i hela Sverige
SKAB-Gruppen består av bolagen Specialkarosser AB, Lagab, Groth, ABC Karossen och SKAB Norge. Gruppen har ca 310 medarbetare och drygt 180 av dessa jobbar på Specialkarosser AB, SKAB, som är beläget i det trevliga samhället Ätran, 4 mil öster om Falkenberg. Ett kanonställe och en fin arbetsplats. SKAB är i framkant inom branschen och är marknadsledande inom sitt produktområde. Tillverkningen består i huvudsak av specialanpassade lastbilskarosser för transport av styckegods och temperaturkänsligt gods. Special är vår standard!
Se även www.skab-gruppen.se
Vi är marknadsledande inom vår bransch, men utvecklingen går i snabb takt, inte minst inom elektrifiering, digitalisering och avancerad styrteknik som ställer nya krav på både arbetssätt och kompetens. För att fortsätta ligga i framkant ser vi ett stort värde i att arbeta nära vår produktion med kontinuerlig kunskapsutveckling och förbättring i det dagliga arbetet. Vi söker därför en svagströmsutvecklare till en förstudie där du blir en viktig del i att säkerställa att vi omsätter ny teknik till praktiska, effektiva och kvalitetssäkrade arbetssätt i vår verksamhet, där slutresultatet mynnar ut i slutsatser och rekommendationer för framtiden.Dina arbetsuppgifter
Som svagströmsutvecklare arbetar du i projektet mycket nära våra elektriker i det dagliga arbetet. Rollen är både operativ och utvecklande, med fokus på att stärka kvalitet, effektivitet och kunskapsnivå i verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter i projektet blir att:
Arbeta sida vid sida med elektriker i produktionen och fungera som ett stöd i det praktiska arbetet. Bidra med vägledning i tekniska frågeställningar och främja goda arbetssätt.
Identifiera utvecklingsområden inom installation, felsökning och metodik.
Vara delaktig i att förbättra och förtydliga instruktioner, rutiner och arbetsprocesser.
Bidra till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom teamet.
Sammanfatta förstudien med slutsatser och rekommendationer kring framtida vägval.
Rollen innebär ett stort fokus på närvaro i produktionen, dialog och samarbete. Du blir en naturlig kontaktperson i el-relaterade frågor och en viktig del i vårt förbättringsarbete.
Anställningsform
Projektanställning inledningsvis ca 3 månader, men med möjlighet till fortsatt arbete i olika former.Kvalifikationer
Vi tänker oss att du kan ha följande bakgrund:
Mycket god praktisk och teoretisk kunskap inom svagström och svagströmsinstallationer.
Erfarenhet av fordonsel är starkt meriterande.
Erfarenhet av att arbeta med förbättringsarbete eller utbildning är meriterande.
Förmåga att kommunicera och förklara på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta med andra.Så ansöker du
Ansökan i form av CV och personligt brev skickas till brajobb@specialkarosser.se
Vi tillämpar löpande rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Ansökan i form av CV och personligt brev skickas till brajobb@specialkarosser.se.
E-post: brajobb@specialkarosser.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ange vilken tjänst du söker".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialkarosser AB
(org.nr 556492-8777), http://www.skab-gruppen.se
Stationsvägen 15 (visa karta
)
311 51 ÄTRAN Arbetsplats
Leveranscenter
9876400