Rekryteringspartner, Huddinge kommun
Huddinge kommun, HR-rekrytering och kompetens / Administratörsjobb / Huddinge Visa alla administratörsjobb i Huddinge
2026-04-27
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, HR-rekrytering och kompetens i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Vi leder, styr, stödjer och följer upp så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt. Totalt är vi cirka 400 medarbetare fördelade på fem avdelningar. I allt vi gör utgår vi från att det ska komma till nytta för de som bor, besöker eller arbetar i kommunen.
1 plats(er).
Vi söker en erfaren rekryterare!
Vill du vara med och bidra till en rekryteringsfunktion i framkant och göra skillnad för Huddinge kommuns invånare? Är du kunnig inom rekryteringsområdet med gedigen erfarenhet från brett kvalificerat rekryteringsarbete?
Läs mer om rollen som rekryteringspartner hos oss i Huddinge kommun!
Tjänsten som rekryteringspartner är placerad på sektionen för Rekrytering och kompetensförsörjning - en av fyra sektioner på Huddinge kommuns HR-avdelning. Vår sektion har fokus på att öka kvaliteten i kommunens rekryteringsarbete och ge våra chefer rätt stöd i rekrytering. Vårt team består i nuläget av fyra medarbetare inklusive en teamledare.
Rollen som rekryteringspartner
I denna roll får du ett viktigt uppdrag - att genom din kunskap inom rekrytering ge kvalificerat stöd till kommunens chefer. Rent konkret innebär detta att du stöttar chefer genom hela rekryteringsprocessen, agerar som en trygg partner och expert på området.
I din vardag kommer du att ha fokus på chefs- och specialistrekryteringar och arbetar, bland annat med att;
Hålla uppstartsmöten
Genomföra intervjuer
Jobba med search
Tolka testresultat
Delta i projekt relaterade till området
Hålla utbildningar inom kompetensbaserad rekrytering
"Jag klev in i teamet för drygt ett halvår sedan och har verkligen fått nytta av mina tidigare erfarenheter inom rekrytering och att jobba med människor. I mitt dagliga arbeta träffar jag chefer från många olika delar av verksamheten och jag drivs av att vi tillsammans hittar vägar framåt. Jag tror att de viktigaste egenskaperna för denna roll är mixen mellan flexibilitet, samarbete och utmana. Dessutom får jag tillhöra ett team som stöttar och hjälper varandra. Vi bollar stort som smått och vi hoppas att även du vill vara med och dela dina tankar och erfarenheter med oss"
Charlotte Ekenstam, RekryteringspartnerProfil
Vi letar efter dig som trivs med att arbeta coachande och har mycket god kunskap inom rekrytering.
Vi vill att du:
Har flera års erfarenhet av rekryteringsarbete (i rollen som rekryterare, rekryteringspartner eller liknande).
Har arbetat med ett brett spektrum av roller, inom chefs- och specialistrekrytering och är van att ta dig an nya roller.
Har gedigen erfarenhet av searcharbete och har ett tydligt resultatfokus.
Är certifierad i något testverktyg och bekväm med att göra återrapportering till chefer.
Har erfarenhet från att arbeta coachande och rådgivande gentemot chefer på flera nivåer.
Har god vana av att driva flera parallella rekryteringsprocesser.
Har kunskap och erfarenhet inom kompetensbaserad rekrytering.
Har relevant högskoleutbildning inom området (exempelvis HR, ekonomi eller liknande utbildning som arbetsgivaren finner lämplig).
Vi tror att du lyckas bäst i rollen om du är resultatorienterad med en god förmåga att självständigt strukturera, planera och leda ditt arbete. Du är, van vid, och kan snabbt ändra fokus vid nya omständigheter samt kan samarbeta med personer på olika nivåer i vår organisation där du aktivt tar kontakt för att bygga nya relationer eller stärka befintliga. Vi ser att du är kommunikativ då det är av stor vikt att vi förmedlar information tydligt och okomplicerat. För att nå resultat och skapa bästa möjliga upplevelse för både kandidater och rekryterande chefer är du en aktiv och effektiv lyssnare som lägger stor vikt vid att förstå den andres perspektiv och behov.
Vi ser fram emot att ta del av dina kunskaper och erfarenheter och hoppas att du vill vara delaktig i vår gemensamma utveckling.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Sök tjänsten genom att bifoga ditt CV (vi önskar inget personligt brev!) och besvara några urvalsfrågor om hur du matchar vår kravprofil.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lars Norberg, Rekryteringspartner och teamledare, lars.norberg@huddinge.se
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319690".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068)
Kommunalvägen 28 (visa karta
)
141 85 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, HR-rekrytering och kompetens Kontakt
Lars Norberg Lars.Norberg@huddinge.se +46702111043
9876415