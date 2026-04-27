Account Representative - Kundansvar & Affärsutveckling
Barona Professionals AB / Säljarjobb / Sigtuna Visa alla säljarjobb i Sigtuna
2026-04-27
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barona Professionals AB i Sigtuna
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Lindström Group är ett av Europas ledande textilserviceföretag med över 175 års erfarenhet inom branschen. Vår verksamhet bygger på närhet till kunden genom lokala servicecenter, vilket gör att vi kan leverera hög kvalitet på ett effektivt och hållbart sätt. Vi erbjuder helhetslösningar inom arbetskläder, textilservice och inredning av affärslokaler, och genom vårt dotterbolag Comforta levererar vi även textiltjänster till hotell samt hälso- och sjukvården. Vi är verksamma i 24 länder i Europa och Asien och fortsätter att växa internationellt. Vår kultur präglas av lönsam tillväxt, hållbarhet, långsiktiga relationer och en stark vilja att ständigt utvecklas.
Vill du arbeta i en affärsnära roll där relationer, försäljning och utveckling går hand i hand? Vi söker nu en Account Representative som vill ta ansvar för att förvalta och utveckla våra befintliga kundsamarbeten, med fokus på långsiktighet, kundnöjdhet och lönsam tillväxt.
I rollen har du ett helhetsansvar för din egen kundportfölj och arbetar nära dina kunder i vardagen. Genom regelbunden dialog, uppföljning och analys skapar du en djup förståelse för kundernas behov och identifierar nya möjligheter att utveckla affären. Du driver arbetet framåt med ett proaktivt förhållningssätt där du inte bara svarar på behov - du ligger steget före.
En central del av rollen är att bygga starka och förtroendefulla relationer. Du planerar och genomför kundmöten, följer upp resultat och säkerställer att varje samarbete utvecklas i rätt riktning. Du ansvarar även för onboarding av nya kunder, arbetar aktivt med merförsäljning och hanterar kontraktsförnyelser. Genom att fånga upp feedback och agera i tid bidrar du till en positiv kundupplevelse och minskar risken för kundbortfall.
Arbetet är till stor del fältbaserat, vilket innebär att du spenderar mycket tid ute hos kund. Du trivs i en roll där du får ta initiativ, utmana och driva affärer framåt, samtidigt som du har ett nära samarbete med kollegor inom kundtjänst, Key Account Management och andra interna funktioner. Tillsammans arbetar ni för att skapa ett starkt och sammanhållet kunderbjudande och engagerande samarbeten internt. Du rapporterar till Produktionschefen.
Vi söker dig som är i början eller mitten av din säljkarriär och som drivs av att utveckla både affärer och relationer. Du är självgående, trygg i kunddialogen och har modet att ställa frågor, analysera behov och komma med lösningar som skapar verkligt värde. Du är strukturerad i ditt arbetssätt, van att arbeta i systemstöd som CRM och ser vikten av att planera och följa upp ditt arbete.
Du har ett starkt kundfokus i kombination med god förmåga att lyssna in behov och arbeta uthålligt med försäljning, samt att snabbt kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, kundansvar eller kundservice
Har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Är affärsdriven, relationsskapande och lösningsorienterad
Är självgående, initiativrik och trivs i en fältbaserad roll
Har god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
Har goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Word och Excel
Har B-körkort
Vi erbjuder en dynamisk och utvecklande roll där du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka både dina kundrelationer och hur arbetet bedrivs. Du blir en viktig del av vår fortsatta tillväxtresa, med utrymme att ta initiativ, utveckla idéer och skapa resultat. Publiceringsdatum2026-04-27Övrig information
Tjänsten är placerad i Arlandastad i våra ljusa moderna lokaler och du arbetar både från kontoret och ute hos kund. Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 08.00-17.00 och resor ingår som en naturlig del av rollen. Du omfattas av kollektivavtal och erbjuds bland annat friskvårdsbidrag och tjänstebil. Start enligt överenskommelse
Vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. Så ansöker du
Vill du vara med och utveckla våra kundrelationer och bidra till vår fortsatta tillväxt? Välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar Comforta med Barona. För frågor kring tjänsten och rekryteringsprocessen kontakta rekryteringskonsult Agnes Hildén på agnes.hilden@barona.se
. Vi arbetar med löpande urval, så välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Om BaronaBarona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor blandat annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering och bemanning.
INDGEN Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167)
195 61 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Comforta AB Kontakt
Recruitment Specialist
Agnes Hildén agnes.hilden@barona.se
9876401