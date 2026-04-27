Tandläkare till Folktandvården Nora/Frövi
Välkommen till oss i områden Norr! Vi söker dig som tillsammans med övriga medarbetare vill driva klinikens utveckling in i framtiden. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i Region Örebro läns värdeord: Samarbete, Utveckling och Professionalism. Är du nyexaminerad ger vi möjlighet till:
kompetensutveckling
att mjukstarta med handledning och gå vårt 1,5-åriga traineeprogram
att öka din kliniska kompetens genom utbildning och tjänstgöring i specialisttandvården
att driva utvecklings- och forskningsprojekt
att gå forskningsförberedande utbildning genom samarbete med Örebro universitet
FTV Nora/Frövi är en enhet med två kliniker. Enheten har en gemensam verksamhetschef och två enhetskoordinator.
FTV Nora ligger ca 3 mil norr om Örebro. Nora är en liten mysig liten stad som blommar upp på sommarhalvåret. Det finns många små pittoreska kullerstensgator och på sommaren har vi egen glasstillverkning. Kliniken ligger i samma byggnad som vårdcentralen och har ca 7 minuters gångavstånd till centrum. Vi har 8 ljusa behandlingsrum och är idag 3 stycken tandläkare samt 2 tandhygienister och 9 stycken tandsköterskor. Kliniken har idag ca 4600 vuxna patienter och ca 2600 barnpatienter. Kliniken har också en klinikbil som utgår från Örebro varje dag.
FTV Frövi ligger också ca 3 mil norr om Örebro. Kliniken ligger i samma byggnad som vårdcentralen och ca 50 meter från järnvägsstationen, och det tar ca 15 minuter med tåg mellan Örebro och Frövi. Kliniken renoverades för ca 2 år och har ljusa och fräscha behandlingsrum. Det finns 6 stycken behandlingsrum och dagsläget är det 1 tandläkare och 2 tandhygienister samt 4 stycken tandsköterskor som arbetar på kliniken. Vi bedriver också tandvård på kvinnofängelset Hinseberg en dag varannan vecka i Frövi. I Frövi finns ca 4400 patienter varav ca 1500 är barnpatienter.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
I enheten har vi en odontologiskt ansvarig tandläkare samt en tandläkare som har lustgaskompetens. Vi arbetar måndag-fredag där vi arbetar en längre dag och två kortare dagar ena veckan och en kortare dag den andra veckan. Patientunderlaget i enheten är väldigt varierande, många äldre patienter med ett stort behandlingsbehov.
Vi är en stabil grupp av drivna, ansvarstagande och utvecklingsintresserade medarbetare. Vi provar gärna nya arbetssätt och möjligheter för att dels öka tillgängligheten för patienter, dels för att vi vill skapa stimulerande och trygg arbetsmiljö. Ett av våra mål är att försöka färdigbehandla patienterna redan vid första besöket. Viktigt för oss är patientfokus, ett respektfullt beteende gentemot varandra samt att visa positivt engagemang. Kliniken sätter stort värde i att trivas tillsammans och att ha en god arbetsmiljö.Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Folktandvården Region Örebro län arbetar aktivt med förebyggande tandvård och Frisktandvård, allt för att våra länsinvånare ska få en så bra munhälsa som möjligt. Vi erbjuder tandvård på 21 allmäntandvårdskliniker och 8 specialisttandvårdkliniker. Vi har ett tandtekniskt laboratorium, en folkhälsoenhet, en utbildnings- och forskningsenhet som är nära knuten till Örebro universitet. Totalt arbetar cirka 600 medarbetare inom Folktandvården Region Örebro län.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2026:022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Folktandvården Nora Kontakt
Verksamhetschef
Cecilia Swatko cecilia.swatko@regionorebrolan.se Jobbnummer
9876387