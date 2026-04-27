Lärare i engelska och religion till Jämtlands Gymnasium Fyrvalla
Jämtlands Gymnasieförbund / Gymnasielärarjobb / Östersund Visa alla gymnasielärarjobb i Östersund
2026-04-27
Jämtlands Gymnasieförbund ansvarar för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och delar av vuxenutbildningen i våra medlemskommuner. Förbundets åtta skolor ligger i natur- och fjällnära miljöer spridda över sex kommuner - Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.
Jämtlands Gymnasium Fyrvalla är hjärtat för yrkestekniska utbildningar i Jämtland. Här ryms samtliga yrkestekniska gymnasieprogram och flera vuxenutbildningar i anpassade utbildningsmiljöer med modern utrustning. Skolan har ett tätt samarbete med regionens näringsliv inom de olika branscherna.
Välkommen att söka jobb hos oss - Tillsammans skapar vi det bästa lärandet!
Vi söker en lärare i engelska i kombination med religion. Tjänsten är initialt på 40-50 %, med start enligt överenskommelse.
I och med att en av våra nuvarande lärare planerar att gå i pension finns goda möjligheter att utöka tjänsten till heltid (100 %) från och med läsåret 2027/2028.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du undervisar i engelska 1 och religion, där du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån gällande styrdokument. Tillsammans med dina kollegor tar ni ett gemensamt ansvar för att utveckla undervisningen och skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.
I tjänsten ingår mentorskap, där du ansvarar för en grupp elevers studiesituation och utveckling. Du följer deras kunskapsutveckling, har löpande kontakt med vårdnadshavare vid behov och arbetar aktivt för att skapa en trygg, motiverande och studiero präglad lärmiljö.
Utöver undervisningen arbetar du med planering, dokumentation och bedömning i enlighet med läraruppdraget. Du använder digitala verktyg som en naturlig del i undervisningen och i ditt dagliga arbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort engagemang för undervisning och en vilja att utvecklas tillsammans med både kollegor och elever. Du är legitimerad gymnasielärare i engelska och religion.
Du har en god förståelse för hur lärande skapas och anpassar din undervisning utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Du har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning.
Du är väl insatt i och känner dig trygg med den dokumentation och bedömning som ingår i läraruppdraget. Du använder digitala verktyg som en naturlig del i både undervisningen och ditt övriga arbete.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan erbjuda dig en trivsam, modern och dynamisk arbetsplats. Du får en roll i ett arbetslag som ställer upp för varandra och uppmuntrar till kollegialt lärande. Precis som alla våra anställda har du tillgång till en mängd olika personalförmåner såsom friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Om du vill lära känna Jämtlands Gymnasieförbund bättre och samtidigt få en inblick i vår verksamhet och möta några av våra medarbetare, kan du klicka på länken nedan (eller kopiera den och klistra in i din webbläsare). Där har vi samlat några filmer som ger en bra bild av vår arbetsplats.
Sök redan idag, då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare och rekryterare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jämtlands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-1636), http://www.jgy.se
Fyrvallavägen 4 (visa karta
)
831 82 ÖSTERSUND Arbetsplats
Jämtlands Gymnasium Fyrvalla Kontakt
Maria Svahn, Sveriges Lärare maria.svahn@jgy.se Jobbnummer
9876411