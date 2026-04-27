Aktivitetssamordnare till Trevligt hus Maserskolan
2026-04-27
Vi söker en aktivitetssamordnare till konceptet Trevligt hus på Maserskolan i Borlänge. Anställningen ligger i kultur och fritidsförvaltningen som bland annat har bibliotek, musikskola, idrottsanläggningar, föreningsservice och fritidsledare som arbetar med borlängebornas kultur och fritidsaktiviteter. Som aktivitetssamordnare för Trevligt hus blir du en del av Fritid ung och har stöd av kollegor som arbetar brett med civilsamhället i frågor som rör borlängebornas fritid överlag. Enheten har ett uttalat barn- och ungdomsfokus. Trevligt hus skapar möjligheter för borlängebon att delta i kostnadsfri och lättillgänglig fritidssysselsättning. Syftet är att stärka barn och ungdomar utifrån ett helhetsperspektiv, genom att verka för jämlika förutsättningar till ett gott liv utan orättfärdiga skillnader. Konceptet ska även bidra till ett rikt kultur- och fritidsliv för att främja demokrati, hälsa och livskvalité för alla.
Borlänge har Trevligt hus i Paradisskolan, Gylle skola och Maserskolan och där skolans lokaler nyttjas utanför skoltid och skapar förutsättningar för aktiviteter till boende i området i alla åldrar. Konceptet grundar sig på idéburen verksamhet utifrån medborgarnas behov och önskemål och arbetet med att utveckla Trevligt hus sker i nära dialog med de boende i området, civilsamhället, skolan, näringsliv och andra intressenter. Vidare ska Trevligt hus präglas av mångfald, människors lika värde, ansvarstagande och möjlighet till påverkan. Stor vikt läggs vid människors möjligheter till inflytande och delaktighet.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhet
Arbetsuppgifter
Som aktivitetssamordnare är du den som operativt arbetar närmast Borlängebon, skolan, aktiviteterna, föreningslivet och andra samverkanspartners. Du planerar, organiserar, stödjer och ger förutsättningar för aktiviteter i samverkan med andra parter som till exempel föreningar, privatpersoner eller andra medarbetare från kommunen. Tjänsten är en blandning av samordnande funktion och direkt arbete i verksamhetens aktiviteter. Som aktivitetssamordnare är det viktigt att du är aktiv i planeringen och i organiserandet av aktiviteter tillsammans med andra aktörer samt i din relation till ungdomar på skolan för att väcka intresse och fånga upp deltagare och aktörer till Trevligt hus. Ungdomarnas inflytande är särskilt viktigt och du kommer att involvera dem i arbetet med att skapa aktiviteter.
Aktivitetssamordnaren är den som operativt leder arbetet och har ansvar för en del aktiviteter samt arbetar närmast borlängebon, skolan, aktiviteterna, föreningslivet och andra samverkanspartners. För att nå framgång i arbetet är det viktigt att du som aktivitetssamordnare har förmåga att samverka med och har ett opartiskt förhållningssätt till samtliga samverkanspartners. Du behöver också aktivt arbeta för att marknadsföra konceptet och upprätta eller utveckla samverkan med andra aktörer. Det är viktigt att du som aktivitetssamordnare vill bidra till social hållbarrhet.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som adekvat för tjänsten och att du har erfarenhet av arbete med barn och unga samt har lätt för att skapa nya kontakter och underhålla dem. Du har dessutom erfarenhet av att möta människor med olika behov och bakgrund vilket är viktigt då Maserskolan har en hög andel elever från andra länder.
Du är kommunikativ i tal skrift och har goda kunskaper i svenska, både i tal skrift.
Du ska ha B-körkort då du i tjänsten behöver kunna förflytta dig mellan verksamheter och föreningar.Dina personliga egenskaper
Du har en god samarbetsförmåga samt kan hantera och lösa arbetsuppgifter tillsammans med aktörer och föreningar. Som aktivitetssamordnare ska du självständigt och aktivt kunna planera, utvärdera och utveckla aktiviteter tillsammans med ungdomar.
Du är serviceinriktad och flexibel som person och kan tillsammans med aktörer anpassa aktiviteter efter målgruppens efterfrågan. Marknadsföring är en viktig del i tjänsten för att nå ut med konceptet och som aktivitetssamordnare har du ansvar för det. Du ska även kunna anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet från arbete med föreningslivet, antingen genom eget engagemang, som ledare eller genom styrelsearbete.
Erfarenhet av liknande utvecklingsarbeten som Trevligt hus är fördel. Erfarenhet av samverkan med studieförbund, föreningar, skola, polis och socialtjänst är önskvärt och underlättar arbetet.
Flerspråkighet anses även meriterande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Schema.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen/Kultur och fritid Kontakt
Enhetschef
Anne Söderberg 0243-736 82
