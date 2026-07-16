VR Sverige söker Kommunikatör
VR Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Nacka Visa alla marknadsföringsjobb i Nacka
2026-07-16
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Om VR
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden.
Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Är du vår nya kollega?
Är du en kommunikativ och initiativrik person som vill göra skillnad? Vi söker dig som vill utveckla och genomföra kommunikationsinsatser som skapar engagemang, bygger förståelse och stärker verksamhetens mål. I den här rollen får du leda och samordna kommunikation i flera kanaler och för olika målgrupper – från idé till genomförande.
Vi letar nu efter en ny kollega till vårt kommunikationsteam som vill vara med och utveckla kommunikationen, internt och externt. Rollen är en tillsvidaretjänst där du bland annat kommer att ansvara för kommunikationen kopplad till VR:s busskontrakt i Stockholm.
Vad kan vi erbjuda dig?
Ett spännande arbete där du blir en viktig del i uppdraget att utveckla och genomföra den lokala kommunikationen. Du rapporterar till VR:s kommunikationschef i Sverige och tillsammans har ni ett nära samarbete, där du får möjlighet att delta och bidra i olika spännande projekt och arbetsuppgifter kopplat till din unika kompetens och erfarenhet. Du kommer även ha ett tätt samarbete med andra kollegor inom kommunikation som finns placerade i Malmö, Stockholm och Helsingfors.
Vem är du?
Du är en nyfiken och innovativ kommunikatör som drivs av att hitta nya utvecklingsmöjligheter! Du tar snabbt till dig nya arbetssätt och hittar vägar att lösa uppgifterna på. Du trivs i att arbeta i en händelserik miljö och uppskattar kombinationen av att arbeta både självständigt och i team.
God språkkänsla krävs för att självständigt kunna formulera kommunikation som når fram till mottagarna. Du talar svenska och engelska flytande.
Du har en stark övertygelse om att okomplicerad och engagerande kommunikation, både externt och internt, är avgörande för att nå framgång. Och självklart har du fallenhet för just detta!
Som person är du nyfiken, självgående och lösningsorienterad. Du har gott omdöme, trivs i förändring och är trygg i att driva frågor framåt tillsammans med andra. Du gillar samarbete och har lätt för att skapa förtroende i olika delar av organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta fram lokala kommunikationsplaner i samråd med kollegor och trafikhuvudmän.
Samarbeta med regioner, näringsliv och andra trafikföretag för att hitta synergier.
Stödja lokala driftområden med internkommunikation.
Arbeta löpande med att analysera omvärld, utvärdera och ständigt utveckla kommunikationsarbetet för att bidra till och nå trafikhuvudmannens övergripande mål.
Vara delaktig i mediehantering och kriskommunikation.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Relevant utbildning inom media och kommunikation eller motsvarande.
Erfarenhet av att arbeta med digitala kommunikationskanaler, både externt och internt.
Erfarenhet av kris- och mediehantering.
God förståelse för varumärkesbyggande och strategisk kommunikation.
Erfarenhet av att arbeta med Public Relations och Public Affairs.
Erfarenhet av att ge råd och stöd i kommunikationsfrågor till olika delar av organisationen.
Erfarenhet av CMS-system (t.ex.SharePoint, WordPress, Episerver).
Vana att arbeta i bild- och layoutprogram (t.ex.Canva, Photoshop, InDesign).
Övrigt:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start hösten 2026. Placering i Sickla strax utanför centrala Stockholm.
Med anledning av sommarens semesterperiod kommer urval att påbörjas i mitten av augusti. Tack för ditt tålamod!
Nyfiken? Välkommen med din ansökan!
Urvalet sker löpande så vänta inte med att skicka oss din ansökan. För att ta reda på om du är den vi söker innehåller vår rekryteringsprocess både personlighetstester och intervjuer. Har du frågor får du gärna höra av dig till Erik Söderberg, Kommunikationschef för VR i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437)
Sicklastråket 4 (visa karta
)
131 54 NACKA Arbetsplats
VR i Sverige Jobbnummer
10004784