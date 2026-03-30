VR Sverige söker IT-Koordinator

VR Sverige AB / Supportteknikerjobb / Malmö
2026-03-30


Visa alla supportteknikerjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VR Sverige AB i Malmö, Helsingborg, Ystad, Kristianstad, Göteborg eller i hela Sverige

Om VR Sverige

På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på det nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.

Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.

Om IT-avdelningen

Vi utvecklar innovativa lösningar och använder modern teknik för att möta både nuvarande och framtida affärsbehov. IT Operations ansvarar för att designa, bygga och underhålla säker, kostnadseffektiv och högpresterande IT-drift och Support.

Vi satsar på en stimulerande arbetsmiljö där alla trivs, utvecklas och kan bidra till verksamhetens framgång - och vi älskar teknik, tåg och bussar!

Din roll - Lokal IT-koordinator

Som Lokal IT-koordinator får du en central och varierad roll där du kombinerar operativt servicedeskarbete med verksamhetsnära IT-ansvar. Du blir en viktig länk mellan den lokala verksamheten och vår centrala IT-organisation. Arbetet sker både från kontoret i Malmö och ute på våra verksamheter vid behov, exempelvis vid driftsättning av nya verksamheter eller IT-lösningar.

Arbetsuppgifter
• Följa upp och fånga verksamhetens behov samt driva förbättringar
• Driva mindre IT-projekt och förändringsinitiativ lokalt
• Representera IT i lokala verksamhetsmöten och arbetsforum samt vid externa möten, för att driva och följa upp lokala IT-frågor.
• Fungera som brygga mellan verksamheten och centrala IT-funktioner
• Hantera inkommande supportärenden via telefon, mejl och ärendehanteringssystem
• Ge support inom hårdvara, mjukvara och användarnära IT-tjänster
• Arbeta både från kontor och onsite vid driftsättningar eller projekt

Kompetensprofil

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen är du lösningsorienterad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga med olika typer av användare.

Vi tror att du:

• Är serviceminded, strukturerad och tar egna initiativ
• Trivs med att kombinera teknik med verksamhetsförståelse
• Är trygg i att hantera supportärenden via telefon, mejl och onsite, med professionellt bemötande
• Har hög arbetsmoral, är prestigelös och hjälper gärna kollegor
• Är flexibel och van vid att hantera flera parallella uppgifter samtidigt

Språkkunskaper:

• Mycket god svenska
• God engelska i tal och skrift

Erfarenhet och kompetens vi ser gärna att du har

Teknisk kompetens:

• Erfarenhet från servicedesk/helpdesk eller annan servicefunktion
• Installation, felsökning och support av hårdvara, mjukvara, nätverk och skrivare
• Microsoft 365 administration: Intune, Exchange, SharePoint, Teams
• Operativsystem: Windows, Android, iOS
• Fjärrstyrning och ärendehanteringssystem, gärna Jira Service Management
• Active Directory och Azure Active Directory

Service- och kommunikationskompetens:

• Förmåga att kommunicera tydligt med interna och externa parter
• Flexibilitet att arbeta både onsite och på kontor
• Vana vid att prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt

Meriterande:

• Körkort och tillgång till egen bil då en del resor till lokala verksamheter kommer att förekomma
• Tidigare erfarenhet från transportsektorn eller serviceyrke

Kontakt och ansökan

För frågor om tjänsten - kontakta Service Delivery & Support Manager, Sanjin Mesihovic på sanjin.mesihovic@vrsverige.com.

Ansökan skickas snarast då intervjuer och tillsättning sker löpande.

Alla andra former av kontakt, t.ex. från rekryterings-/bemanningsföretag, undanbedes.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VR Sverige AB (org.nr 556351-9437)

Jobbnummer
9828802

Prenumerera på jobb från VR Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VR Sverige AB: