VR Norrtåg söker timanställda trafikledare
VR Sverige AB / Logistikjobb / Umeå Visa alla logistikjobb i Umeå
2026-01-21
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VR Sverige AB i Umeå
, Ånge
, Gävle
, Borlänge
, Fagersta
eller i hela Sverige
Om VR Sverige
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på det nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
VR ansvarar sedan den 14 december 2025 för driften av Norrtåg. För att stärka våra team söker vi nu timanställda medarbetare som kan arbeta vid behov.
Trafikledare
Som trafikledare är du med och leder den operativa driften av Norrtågs trafik. Du övervakar trafiken, fattar snabba beslut vid störningar och säkerställer att tågpersonalen har rätt förutsättningar i sin vardag.Den här rollen passar dig som vill arbeta extra, till exempel under din studieperiod eller när du har möjlighet att ta extra pass.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
• Operativ trafikledning och arbetsledning i den dagliga driften
• Besluta om och genomföra åtgärder vid störningar
• Dokumentera avvikelser och tillbud
• Ansvara för intern och extern kommunikation vid störningar
• Vid behov stötta kundtjänst
• Säkerställa att trafiken följer gällande säkerhetsföreskrifter
Vi söker dig som
• Är stresstålig, lugn och lösningsorienterad
• Har god samarbetsförmåga och trivs i ett högt tempo
• Har lätt för att kommunicera tydligt
• Har mycket god datavana
Meriterande
• Erfarenhet av fordonsplanering, omlopp eller produktionsledning
• Erfarenhet från transportbranschen
Placering
Rollen som trafikledare är placerad på VR:s kontor i Umeå, precis intill stationen.
Vill du bli en del av VR Norrtåg?
För att skicka in din ansökan laddar du upp ditt CV och besvarar de urvalsfrågor som ingår i processen. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437) Jobbnummer
9697908