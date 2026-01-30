VMware Engineer
Consultingit Stockholm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Consultingit Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sollentuna
, Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma en helt ny, modern och säker IT-plattform hos en av Sveriges mest samhällsviktiga aktörer? Vi söker nu VMware Engineers till ett omfattande och strategiskt transformationsprojekt där du får en nyckelroll i att utveckla en framtidssäkrad infrastrukturbaserad betalningsplattform.
Det här är en unik möjlighet att kliva in i en stor, resursstark organisation med höga krav på stabilitet, driftsäkerhet och säkerhet där din kompetens verkligen gör skillnad.
Om rollen:
Som VMware Engineer blir du en central del av ett högkompetent team som bygger och etablerar en ny skalbar och modern plattform från grunden. Du arbetar i en avancerad miljö med både on-prem och molnbaserade lösningar, och får stort inflytande över arkitektur, tekniska vägval och hur plattformen utformas långsiktigt.
Du kommer in i ett läge där mycket sker samtidigt - modernisering, migrering och nyutveckling - vilket ger dig möjligheten att arbeta både tekniskt djupt och brett.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Designa, utveckla, implementera och förvalta VMware-baserade infrastrukturlösningar
Bygga, stabilisera och vidareutveckla en helt ny infrastrukturplattform
Arbeta med automation, orkestrering och integrationer mellan olika system och tjänster
Säkerställa hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet i komplexa miljöer
Delta i drift, härdning och säkerställande av kritiska infrastrukturfunktioner
Samverka tätt med tvärfunktionella team i en organisation med höga tekniska ambitioner
Vem är du?
Vi söker dig som har djup teknisk kompetens inom virtualisering och VMware - särskilt VMware Cloud Foundation - och som trivs i en miljö där man bygger nytt, förbättrar och skapar struktur längs vägen. Du arbetar metodiskt, värderar kvalitet och har ett starkt intresse för moderna och säkra infrastrukturlösningar.Kravprofil för detta jobb
Stark erfarenhet av VMware och virtualiseringsplattformar
Erfarenhet av både on-prem och molnbaserade miljöer
God förståelse för IT-säkerhet, härdning och drift av affärskritiska system
Kunskaper inom Linux
Gärna erfarenhet av Kubernetes
Erfarenhet av NSX är meriterande
Erfarenhet av större, distribuerade och komplexa infrastrukturer är ett plus
Varför den här rollen?
Möjlighet att arbeta i ett av Sveriges mest omfattande och strategiskt viktiga IT-initiativ
Bygga en modern, säker och skalerbar plattform från grunden
Jobba långsiktigt och tekniskt djupt i en miljö som värdesätter innovation, kvalitet och samarbete
Ta en central roll i ett kompetent team där din expertis verkligen gör skillnad
Initialt krävs hög närvaro på plats för att bygga upp drift och struktur, med möjlighet till viss distans längre fram.
Tjänsten gäller en långsiktig anställning hos kunden.
Är du redo för nästa utmaning? Skicka in din ansökan så återkommer vi med mer information om nästa steg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7142067-1815246". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ConsultingIT Stockholm AB
(org.nr 559081-0932), https://jobb.consultingit.se
Götgatan 22A (visa karta
)
118 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Consulting It Jobbnummer
9713320