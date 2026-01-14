Vitvarusäljare till Elon i Sisjön
Din framtida arbetsgivare
Elonbutiken i Sisjön är ett privatägt bolag som är en del av butikskedjan Elon. Elon är ett familjärt företag som arbetar med produkter och tjänster till hemmet med 274 butiker fördelade över hela landet. I butikerna och på hemsidan erbjuds ett brett sortiment av vitvaror, småelsprodukter, belysning och även kompletta kök med köksinredning. Elon vill hjälpa sina kunder att få ut det mesta och bästa av livet hemma genom att erbjuda lösningar som gör den praktiska delen av hemlivet så bekymmersfri och njutbar som möjligt.
Vad erbjuder rollen?
Som Elons superstjärna inom vitvaror blir du kundens bästa vän. Du kommer att ha en grymt rolig roll där du matchar varje kund med den perfekta produkten. Elon vill att alla kunder ska känna sig som VIP-gäster och få den mest fantastiska servicen. Du kommer att vara den positiva kraften som tar varje utmaning med ett leende och hittar smarta lösningar.
Vem är du?
I den här tjänsten sätter vi personlighet högre än erfarenhet. Är du i början av din karriär och letar efter en plats att växa? Inga problem, Elon är redo att utbilda och guida så länge du är inställd på att göra succé. Vi söker dig som är sprudlande, framåt och flexibel. En positiv person som tar varje utmaning som en möjlighet. Vi vill ha en riktig stjärna som vågar ta egna initiativ. Du kommer att jobba med kollegor som älskar att skratta, så vi ser gärna att du är en lagspelare som är öppen för att vara en del av teamet. Om du har massor av energi, starkt säljdriv och vill bli grym på det du gör, då är det dig vi letar efter. Och ja, det blir några lyft, så god fysik är ett måste! Kvalifikationer: - Tidigare erfarenhet av serviceinriktat arbete - Tidigare erfarenhet av försäljning (extra plus om du har erfarenhet från en liknande bransch) - Bra kunskaper i svenska och engelska - B-Körkort
Övrigt: - Start: Nu direkt! - Omfattning: Heltid - Arbetstider: 9-18, mån-fre, plus varannan helg - Plats: Göteborg, Sisjön
Är detta din perfekta match?
Elonbutiken i Sisjön erbjuder dig nu en sprakande roll inom ett etablerat och familjärt företag. En arbetsplats där du inte bara kan bidra och utvecklas, utan också ha riktigt kul på jobbet. Låter det inte spännande?
Varmt välkommen med din ansökan
För den här tjänsten förmedlar Effektiv kontakten, och du kommer att bli direktanställd hos Elon. Om du har några frågor om tjänsten, tveka inte att höra av dig till Jonas Ljungqvist på jonas.ljungqvist@elon.se
eller 0709-19 25 64.
Gå inte miste om chansen - skicka in din ansökan redan idag! Vi kör urval och intervjuer löpande och ser fram emot att höra från dig
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
