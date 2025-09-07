vitvarumontör
Topp Bemanning Stockholm AB / Budjobb / Botkyrka Visa alla budjobb i Botkyrka
2025-09-07
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Topp Bemanning Stockholm AB i Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Nu sökes 2 vitvarumontörer i Stockholm med omnejd. Arbetet går ut på att transportera och installera vitvaror hos både företag och privatpersoner. Du som person behöver vara morgonpigg, lyhörd och lösningsorienterad. Om tidigare erfarenhet inom leverans finns är det en bonus. Arbetet utförs tillsammans med en kollega.
Då vissa varor är tunga behövs en god fysik för att kunna bära upp varorna där trapp pirran inte kan användas. Alla varor lastas på central och körs sedan ut till respektive kund så arbetet är fritt under ansvar.
Om detta låter intressant så maila oss din ansökan så kan du bli vår nya kollega.
Intervjuer kommer ske löpande då vi behöver utöka snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: jobb.topp@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vitvarumontör". Arbetsgivare Topp Bemanning Stockholm AB
(org.nr 559017-6151)
Fågelviksvägen 9 (visa karta
)
145 53 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9495985