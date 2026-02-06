Vingårdsmedarbetare
Koenigsegg Automotive AB / Jordbruksjobb / Ängelholm Visa alla jordbruksjobb i Ängelholm
2026-02-06
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Koenigsegg Automotive AB i Ängelholm
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Vingården Halldora växer!
Under 2022 planterade vi 80 000 vinstockar runt Bjärehalvön. År 2025 skördade vi våra första druvor, samtidigt som vår nya vineribyggnad stod färdig. Våra viner befinner sig fortfarande i ett experimentellt skede, där lärande, nyfikenhet och respekt för naturen står i centrum.
I takt med att vingården växer söker vi nu fler medarbetare som trivs med utomhusarbete, uppskattar praktiskt arbete och vill vara en del av något som byggs över tid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
-
Vård och skötsel av vingårdens vinstockar och växtlighet
-
Markvård och andra arbetsuppgifter kopplade till vingårdens utemiljö
-
Praktiskt arbete kopplat till vingårdens dagliga driftPubliceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
- B-körkort (övriga behörigheter är meriterande)
-
Goda kunskaper i engelska
-
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Vi söker dig som är en glad och positiv lagspelare med stort driv och nyfikenhet. Du trivs med fysiskt arbete och att arbeta utomhus i alla typer av väder. Tidigare erfarenhet inom trädgårdsnäring, jordbruk eller skogsbruk är meriterande men inget krav. Rätt inställning och vilja att lära är viktigast!
Detta är ett unikt tillfälle att få vara med i den fortsatta uppbyggnaden av en vingård och aktivt bidra till dess etablering och utveckling. Här får du arbeta nära naturen och vara delaktig i ett långsiktigt projekt med höga ambitioner och stark förankring i platsen.Tillträde
- 1 april - 31 oktober 2026, med möjlighet till förlängning.
-
Heltid
-
Normal arbetstid 40 h/vecka, kl. 07.00-16.00 (övertid kan förekomma)
-
Arbete sker huvudsakligen vid två olika arbetsställen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan redan idag!
Halldora
The vineyard is located on the Bjäre Peninsula in Sweden, the vineyard has approximately 80,000 grapevines planted, making it one of the larger initiatives of its kind in the country. In 2025, the first grapes were harvested, the same year the new winery building was completed.
The ambition is to produce high quality wines in a Nordic climate, including sparkling and orange wine, by working with grape varieties adapted to local conditions. Some of these varieties have never been grown in Sweden before, combining innovation with long term quality focused cultivation.
What we are creating is more than a vineyard. It is a journey. A unique opportunity to be part of developing an organic vineyard from the ground up, where every season brings new challenges and progress. The wines are still in an experimental phase, with a strong focus on learning, development, and long term work with the land.
As the vineyard continues to grow, we are looking for people who enjoy hands on outdoor work and want to be part of building something over time. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Koenigsegg Automotive AB
(org.nr 556574-8018), https://www.koenigsegg.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Halldora Jobbnummer
9729310