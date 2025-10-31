Vindkraftstekniker Stavro
Siemens Energy AB / Maskinreparatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskinreparatörsjobb i Örnsköldsvik
2025-10-31
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siemens Energy AB i Örnsköldsvik
, Sollefteå
, Timrå
, Sundsvall
, Ånge
eller i hela Sverige
En ögonblicksbild av din dag
Vi söker en Vindkraftstekniker som trivs i en dynamisk och mångsidig roll, samtidigt som du är stolt över att utföra rutinunderhåll! I denna position kommer du att vara ansvarig för service och underhåll av vindkraftverk på våra kunders vindkraftparker.
Vi önskar ansökningar från både dig som är nyutexaminerad och redo för starten på karriären, men också från dig som har varit några år i branschen och söker nya utmaningar.
Hur du kommer att påverka
I denna roll kommer du främst att utföra underhåll och felsökning på vindkraftverk nära Solberg, Sverige. Du kommer att vara baserad i vår hub i Stavro och resa till våra omgivande platser i området. Denna position erbjuder möjligheten att tillämpa din kunskap inom elektricitet, hydraulik och mekanik. Tillsammans med ditt team kommer du att lösa problem på plats för att säkerställa hög driftsäkerhet och leverera utmärkt service till våra kunder.
Andra ansvarsområden och uppgifter
* En stor del av jobbet är att säkerställa att arbetet på plats alltid utförs med säkerhet som högsta prioritet.
* Du kommer att stödja våra kunder både på distans och på plats och utföra service- och underhållsarbete, samt lösa produktproblem. Detta inkluderar att genomföra förbättringsåtgärder och modifieringar.
* Du kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att det årliga underhållet slutförs i tid, utförs effektivt och dokumenteras på ett strukturerat och organiserat sätt.
* Du är ansvarig för rapportering och dokumentation av ditt arbete.
* Du kommer att arbeta tillsammans med Siemens Gamesa-kollegor men också med underleverantörer. Ett gott samarbete är en viktig del av ditt dagliga arbete.
Våra medarbetares kunskap är viktig för oss. Därför kommer du i början av din anställning att delta i olika utbildningsprogram som är utformade för att stödja och påskynda din utveckling hos oss på Siemens Gamesa, vilket inledningsvis kommer innebära en del resande.
Vad du medför
Passion för förnybar energi och en känsla för vikten av att leda förändringen, men också:
* Gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet med teknisk inriktning på elektricitet, hydraulik eller mekanik är fördelaktigt.
* Erfarenhet inom vindkraft är en fördel.
* Flytande i svenska, både skriftligt och muntligt. Engelska är en fördel.
* Mycket bekväm med att arbeta på hög höjd.
* God datorvana.
* Körkort B manuellt är ett måste. BE är en fördel.
Om du erbjuds positionen kommer du att behöva en godkänd hälsokontroll och ett drogtest innan du börjar din anställning.
Vi söker någon med talang för kommunikation, som har en flexibel inställning, som har ett genuint intresse för teknik och som tycker om att lära sig nya färdigheter. Du bör trivas i en team-orienterad miljö, att samarbeta effektivt med kollegor och entreprenörer, samtidigt som du är proaktiv och kapabel att driva uppgifter framåt självständigt. Eftersom du kommer att arbeta i en snabb och krävande miljö är förmågan att anpassa sig till föränderliga situationer och utmaningar avgörande. Som person är du ansvarsfull och har en hög säkerhetsmedvetenhet.
Vilka är Siemens Energy?
Siemens Gamesa är en del av Siemens Energy, en global ledare inom energiteknik med ett rik arv av innovation som sträcker sig över 150 år. Tillsammans är vi engagerade att skapa hållbar, pålitlig och prisvärd energi genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Som en ledande aktör inom vindkraftsindustrin och tillverkare av vindkraftverk är vi passionerade för att driva energiövergången och tillhandahålla innovativa lösningar som möter det växande energibehovet i det globala samhället. På Siemens Gamesa söker vi ständigt individer som vill ansluta till vårt team och delta i vårt fokus på energiomvandling.
Vårt engagemang för mångfald
Lyckligtvis är vi inte alla lika.
Genom mångfald genererar vi kraft. Vi bygger på inkludering och vår gemensamma kreativa energi drivs av flera nationaliteter. Vi hyllar karaktärer - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsnedsättning. Vi tillför energi till vår omgivning, hela samhället, och vi diskriminerar inte baserat på våra olikheter.
Hur vi stärker våra medarbetarehttps://www.siemensgamesa.com/sustainability/employees
• Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "283503". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048) Arbetsplats
Siemens Energy Jobbnummer
9583693