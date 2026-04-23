Viltvård Assistent Jakt

A.E Gruppen i Nyköping AB / Skogsbrukarjobb / Nyköping
2026-04-23


Vi söker 1 person som har jakt & fiske som ett stort intresse. Jägarbevis kan vara bra att ha.
Huvuduppgiften är att skapa bra förutsättningar för jakt & fiske för funktionsnedsatta med allt vad det innebär.
Dina primära uppgifter är att i iordningställa vakkojor/platser, skyddsjakt, foderplatser, arbeten på den lilla gården med lite underhåll t.ex. måla, snickra lite, trädgårdsarbete etc.
Du bör kunna arbeta självständigt och i grupp.
Du kommer att få lite utbildning inom vård av funktionshindrad.
Körkort B är ett krav, kan vara meriterande att kunna köra hjullastare/grävmaskin.
Felfri svenska i tal.
Tjänsten börjar som provanställning eller visstidsanställning.
Tjänstegraden är öppen från 50-100%
Skriv gärna med löne anspråk.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: alex@aegruppen.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jakt".

Arbetsgivare
A.E Gruppen i Nyköping AB (org.nr 559279-3474)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Holmen

Jobbnummer
9871370

