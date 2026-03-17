Vill du leda ett team?

2026-03-17
Vi på Smarteyes gör saker lite annorlunda. Sedan 2007 har vi gått vår egen väg - med en stark tro på att glasögon ska spegla både mode och personlighet. Och precis som våra bågar har vi en kultur med det lilla extra.
Nu söker vi en butikschef till vår butik i Ängelholm - en ledare som inspirerar, utmanar och får sitt team att växa.
Hos oss får du vara dig själv Vi är ett värderingsstyrt företag där du som ledare gör skillnad - varje dag. Vi tror på att leda med hjärta, energi och enkelhet, och på att framgång skapas tillsammans.
Hos oss lyckas du om du:
Har erfarenhet av ledarskap, gärna inom retail
Brinner för försäljning och älskar ett kundmöte utöver det vanliga
Är närvarande, motiverande och vågar tänka nytt
Som en del av EssilorLuxottica får du kollegor världen över - och massor av möjligheter att utvecklas både lokalt och globalt. Dessutom är vi stolta över vårt samhällsengagemang, bland annat genom samarbetet med Svenska Downföreningen.
Hos Smarteyes får du vara dig själv, leda med passion och sticka ut med stil. Sök tjänsten redan idag - vi ser fram emot att välkomna dig till team rosa!
Frågor? Kontakta marie.tretinjak@smarteyes.se
Vi tillsätter rollen så snart vi hittar rätt matchning. I alla våra rekryteringsprocesser tillämpar vi bakgrundskontroll av slutkandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7397313-1897389". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synoptik Sweden AB
(org.nr 556607-7904), https://synoptikgroupsweden.teamtailor.com
Storgatan 44 (visa karta
)
262 32 ÄNGELHOLM Jobbnummer
9802172