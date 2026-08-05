Vill du jobba med oss?

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Fj Restaurang AB / Servitörsjobb / Gävle Visa alla servitörsjobb i Gävle
2026-08-05
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Nu förstärker vi vårt team i matsalen!
Du som söker ska ha erfarenhet från yrket, vara noggrann, nyfiken och framförallt brinna för god service.
Vi ser gärna att du har grundläggande kunskap kring vin och dryck. Sommelierutbildning är mycket meriterande!
Vi är en liten familjeägd Kvarterskrog på söder i Gävle som har öppet för middag tisdag - fredag. För mer info om oss besök vår hemsida.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: info@matildas.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FJ Restaurang AB
(org.nr 556730-7441)
Timmermansgatan 23 (visa karta
)
802 52 GÄVLE Arbetsplats
Matildas Jobbnummer
10022755