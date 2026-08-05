Medicinsk sekreterare till Achima Care Köping vårdcentral
Achima Care AB / Administratörsjobb / Köping Visa alla administratörsjobb i Köping
2026-08-05
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Achima Care AB i Köping
, Eskilstuna
, Sala
, Stockholm
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till en trygg och professionell vård? Nu söker vi en medicinsk sekreterare till vårt härliga gäng på Achima Care i Köping.
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du blir en viktig del av teamet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av journalskrivning samt att bemanna vår reception.
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare och som har god IT-vana samt mycket goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Det är meriterande om du har erfarenhet från primärvård och journalsystemet Cosmic. Du är ansvarstagande och gott bemötande är en självklarhet för dig.
För att trivas hos oss tror vi att du är noggrann, strukturerad och har en hög känsla för service. Du är trygg i din yrkesroll, har lätt för att samarbeta och är flexibel i din arbetsdag. Du kan arbeta självständigt men också bidra till teamets gemensamma arbete.
Vi erbjuder
En arbetsplats där trygghet, arbetsglädje och utveckling är viktiga ledord
Kollegialt stöd, skratt och en stark vilja att utvecklas – både som individ och som arbetsgrupp
Möjlighet att påverka och vara delaktig i verksamhetens utveckling
Ett arbete där du får göra skillnad – varje dag
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om Köping vårdcentral
Vårdcentralen har varit en del av Achima-familjen sedan år 2015 och har idag cirka 5 300 listade patienter. Vårdcentralen erbjuder bland annat både akuta och planerade läkarbesök, barnhälsovård, diabetesmottagning, distriktssköterskemottagning, vaccinationer, intyg, psykoterapi mottagning, hälsoundersökningar och mycket mer.
På Köpings vårdcentral arbetar vi med helhetssyn på människors hälsa – från förebyggande rådgivning till god och trygg vård i vardagen. Vårt välfungerande team är en nyckel till att vi lyckas. Vi tror på långsiktighet, kvalitet och utveckling – men också på styrkan i att ha kul ihop och stötta varandra i vardagen.
Vår arbetsmiljö präglas av energi, öppenhet och en tydlig känsla av gemenskap. Det märks i samarbetet, i stämningen och i det professionella driv vi delar. Här blir du en del av ett tryggt team med fokus på det som verkligen gör skillnad – hälsa, arbetsglädje och vård som håller i längden.
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss!
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Ann-Cathrine Ahlén, på ann-cathrine.ahlen@achima.se
eller 0733-248 189. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8094167-2131811". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
(org.nr 556601-9823), https://jobb.achima.se
Glasgatan 5 (visa karta
)
731 30 KÖPING Arbetsplats
Achima Care Jobbnummer
10022745