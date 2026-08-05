Lärare i estetiska ämnen till NTI Gymnasiet, Umeå
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Umeå Visa alla gymnasielärarjobb i Umeå
2026-08-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Härnösand
, Luleå
eller i hela Sverige
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i. Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och kunnig gymnasielärare i fotografisk bild, medieproduktion samt information och kommunikation för undervisning på estetiska programmet, försäljnings- och serviceprogrammet samt individuellt val. Omfattningen är 40%.
Vi söker dig med goda ämneskunskaper och en genuin vilja att vara en inspiratör och vägvisare för våra elever. På NTI Gymnasiet ser vi tekniken som ett kreativt verktyg, och vi lägger stor vikt vid att göra undervisningen relevant och verklighetsförankrad.
Om skolan
NTI Gymnasiet i Umeå är en mysig, mindre skola med fyra program (EE, ES, FS och TE) som ligger mitt i centrala Umeå ovanpå Utopia. Hos oss får eleverna lära sig mycket om framtidens utmaningar och hur vi kan hantera dem med hjälp av ny teknik. Vi har stort fokus på digital teknik i alla våra utbildningar och strävar efter att alltid vara uppdaterade och har ett nära samarbete med branscherna och det lokala näringslivet.
Det här erbjuder vi dig
Som lärare hos oss kommer du framförallt att undervisa på estetiska programmet men även på försäljnings- och serviceprogrammet samt ha individuellt val för alla program. Du har stor möjlighet att påverka och utveckla din egen undervisning och genom kollegialt lärande och arbete i lärteam bidra till hela skolans utveckling. Som medarbetare hos oss blir du en del av en väl fungerande personalgrupp som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och professionalitet.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Det här söker vi
Vi söker dig som är utbildad lärare, behörig att undervisa i fotografisk bild, medieproduktion och andra estetiska ämnen. Vi sätter också högt värde i annan relevant eftergymnasial utbildning och gedigen branscherfarenhet. Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov och kan variera din undervisning. Du har en naturlig förmåga att knyta an till tonåringar och är en trygg vuxen som kan balansera rollen som expert med rollen som lärare.
Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, strävar efter att alltid utveckla din undervisning och delta i det kollegiala lärandet.Övrig information
Tjänsten är en avtalad visstidsanställning på 40% till och med 270617 med start omgående. Placeringsort är Umeå. Har du frågor, kontakta gärna rektor Sara Packman, sara.packman@ntig.se
Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
903 28 UMEÅ Arbetsplats
NTI Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Sara Packman sara.packman@ntig.se Jobbnummer
10022759