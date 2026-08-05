Grundskollärare F-3 för hela skoldagen - Tiundaskolan
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-08-05
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
2 plats(er).
Hos oss får du möjlighet att vara en betydelsefull del av elevernas skoldag. Du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor och vara med och skapa en verksamhet där elever får möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att få träffa dig som vill vara med och göra skillnad för våra elever – varje dag!
Tiundaskolan är en kommunal skola med från Förskoleklass-9. Skolan är placerad i Luthagen med cirka 600 elever och 70 medarbetare. Skolan har ett komplett elevhälsoteam som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Tiundaskolan är en del av Trivselprogrammet. Vi vill att du delar vår grundsyn om alla människors lika värde och lika rättigheter i samhället. På Tiundaskolan finns även ett fritidshem som bestå av cirka 65 elever.
Här kan du läsa mer om Tiundaskolan (https://tiundaskolan.uppsala.se)
Beskrivning av arbetsuppgifter
I rollen som grundskollärare kommer du framför allt att arbeta som stöd i undervisningen i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, tillsammans med klasslärare och speciallärare. Du blir en viktig resurs under elevernas hela skoldag och får möjlighet att möta elever utifrån deras olika behov och förutsättningar.
I ditt arbete ger du stöd till elever och elevgrupper i undervisningen och arbetar tillsammans med lärare för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Du bidrar till struktur, trygghet och studiero under skoldagen och är uppmärksam på elevernas behov. Genom ett inkluderande och relationsskapande arbetssätt bidrar du till att alla elever får möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar.
Du är en aktiv och närvarande vuxen i elevernas vardag och samverkar nära med kollegor för att skapa en helhet kring elevernas skoldag. I tjänsten ingår även arbete i fritidshemmet, där du tillsammans med kollegorna bidrar till en trygg, stimulerande och meningsfull fritid för våra elever.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i F-3, alternativt pågående utbildning. Du har en mycket god samarbetsförmåga och skapar positiva relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Som person är du lyhörd, kommunicerar tydligt och bidrar till ett inkluderande och respektfullt samarbetsklimat. I din roll har du en god pedagogisk insikt och förståelse för elevers olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du anpassar din kommunikation och arbetssätt utifrån individens och gruppens behov.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Maria Franzén, rektor, 018-726 19 19.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Maria Franzén +46187261919 Jobbnummer
10022740