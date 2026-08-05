Medarbetare till produktion och lager Mackfanér Trading AB
Mackfanér Trading AB / Sågverksoperatörsjobb / Vaggeryd Visa alla sågverksoperatörsjobb i Vaggeryd
2026-08-05
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Medarbetare till produktion och lager – Mackfanér Trading AB
Mackfanér Trading AB i Vaggeryd har arbetat med fanér sedan 1972. Vi levererar fanér i block och kundanpassade format med fokus på kvalitet och service. Idag är vi ett mindre team på sex personer och söker nu en ny kollega.
Om jobbet
Arbetet består främst av fogning och hantering av fanér. Det förekommer även andra arbetsuppgifter i produktionen och på lagret.
Vi söker dig som vill arbeta praktiskt, är nyfiken och vill lära dig nya saker. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande, men vi värdesätter framför allt att du är noggrann, pålitlig och har en vilja att göra ett bra jobb.
Vi söker dig som
Trivs med praktiskt och fysiskt arbete.
Är nyfiken och vill lära dig nya arbetsuppgifter.
Är noggrann och mån om att göra ett bra jobb.
Har lätt för att samarbeta.
Bidrar med en positiv inställning.
Meriterande, men inget krav
Erfarenhet av lager-, industri- eller produktionsarbete.
Truckkort.
Vi erbjuder
Heltidsanställning.
Tillsvidareanställning med eventuell provanställning.
En trygg arbetsplats med lång erfarenhet i branschen.
Ett varierande arbete där du får ta ansvar och utvecklas.
Arbetsplats: VaggerydPubliceringsdatum2026-08-05Så ansöker du
Skicka din ansökan till order@mackfaner.se
.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: order@mackfaner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mackfanér Trading AB
(org.nr 556491-4702)
Frideborgsvägen 13 (visa karta
)
567 30 VAGGERYD Jobbnummer
10022752