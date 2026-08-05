Vikariat Ma / So åk 7, 30% med möjlighet till utökning
Nya Skolan Sverige AB / Grundskollärarjobb / Trollhättan Visa alla grundskollärarjobb i Trollhättan
2026-08-05
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Nya Skolan startade 2001 med en tydlig och uttalad vision. Vi ville ta ett nytt grepp, vara en ny sorts skola. Vi är vad vi heter och är stolta över vår verksamhet. Varje dag arbetar vi med vår vision tillsammans med våra elever i sann Nya Skolan-anda, vilken beskrivs nedan genom följande begrepp:
Trygghet & tillhörighet
Självkänsla & självförtroende
Engagemang & bekräftelse
Samverkan & samarbete
Struktur & ordning
Ramar & regler
Nya Skolans grundskolor F-9Publiceringsdatum2026-08-05Beskrivning
Nya Skolan Pettersberg utökar och vi söker nu dig som kan undervisa i ämnena Ma och So för en klass i åk 7. Vikariatet är under läsåret 2026/2027, 30% med möjlighet till utökning av tjänst.
På Nya Skolan Pettersberg finner du kunniga och engagerade pedagoger / elevcoacher med god sammanhållning. Arbetet drivs av våra rektorer som har flera års erfarenhet i organisationen och är kompetenta pedagogiska ledare med stort engagemang. Centralt i vår verksamhet har vi ett aktivt elevhälsoteam som arbetar förebyggande och tätt tillsammans i våra arbetslag med ett elevnära förhållningssätt.
Nya Skolan Pettersberg är en grundskola med ca 280 elever i årskurserna förskoleklass - årskurs 9 med integrerade fritidshem.
Pedagogerna
Våra pedagoger arbetar i arbetslag där man har ett gemensamt ansvar för samtliga elever som ingår i arbetslaget. När eleverna är i skolan är pedagogerna i verksamheten. På eftermiddagarna förbereder, dokumenterar och planerar pedagogen verksamheten tillsammans med sitt arbetslag.
Holistisk syn
Pedagogiskt arbetar vi på Nya Skolan med helheter. Vi vill lära barnen att se sammanhang och att utveckla ett medvetet och reflekterat tänkande. Vi arbetar ämnesövergripande och hittar gärna nya, kreativa vägar, för att stimulera elevernas sökande efter kunskap. Det handlar om att i alla lägen ta till vara elevernas naturliga drivkraft - nyfikenheten - för att uppnå bästa resultat. Tillsammans skapar vi en atmosfär där kunskap är kul och lärandet är ett spännande äventyr.
Elev och lärare sätter gemensamt upp mål för vad eleven ska göra varje vecka. Utgångspunkten är att eleven är delaktig i sitt eget lärande.Kvalifikationer
Du ska ha insikt i skolans styrdokument och de lagar som styr skolans verksamhet samt erfarenhet av pedagogisk dokumentation. Vi ser att du är en öppen person som är lugn och trygg i dig själv och där samarbete ses som en självklarhet då vi arbetar i arbetslag och i projektform.
Du är positivt inställd till utveckling av verksamheten och den pedagogiska miljön. Du är kreativ, initiativtagande och självgående samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi använder oss av IKT-verktyg såsom datorer och Smartboards i vår undervisning samt i kommunikationen med eleverna. Det är därför önskvärt att du har vana av att arbeta med IKT-verktyg.
Du kommer tillsammans med arbetslaget att ansvara för utveckling, planering och genomförande av undervisning i en av våra klasser i årskurs 7 enligt Nya Skolans koncept och vision. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av läraryrket, men inget krav. Anställningsvillkor
Vikariatet är under läsåret 2026/2027, 30% med möjlighet till utökning. Tjänstgöring sker på Nya Skolan Pettersberg i en av klasserna i årskurs 7.
Tjänsten tillsätts i augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande. Uppvisande av utdrag från belastningsregistret är obligatoriskt.
Mer information om Nya Skolan finner du på vår hemsida; nyaskolan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nya Skolan Sverige AB
(org.nr 556612-7600), https://nyaskolan.se/
Pettersbergsvägen 1 (visa karta
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461 53 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Grundskolor Kontakt
Fredrik Hallström 0520-520225 Jobbnummer
10022756