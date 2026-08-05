Bli avlösare eller ledsagare i Marks kommun!
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2026-08-05
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Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa – både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Avlösare
Som avlösare arbetar man med att stödja och avlasta familjer som har barn eller vuxna med funktionsnedsättning så att anhöriga kan få tid för egen vila eller andra aktiviteter.
Du och familjen bestämmer själva vilka tider du ska komma.
Vad innebär rollen som avlösare?
• Huvuduppgiften är att ge familjen avlastning och möjligheter till egen tid eller att kunna utföra ärenden utanför hemmet.
• Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda till kvällar, helger eller nattetid, beroende på familjens behov.
• Avlösare får betalt som timanställda
Ledsagare
En ledsagare är en person som hjälper barn, ungdomar och vuxna med psykiska eller fysiska funktionsvariationer att göra olika aktiviteter utanför hemmet. Syftet med ledsagning är att se till att den enskilde får goda levnadsförhållanden och enklare kan delta i sociala sammanhang samt att hjälpa till att förhindra social isolering för individer genom att möjliggöra för hen att delta i fritids- och kulturella aktiviteter.
Vad innebär rollen som ledsagare?
• Du hjälper hen att ha kontakter med andra och att vara delaktiga i samhällslivet. Vilka aktiviteter du får följa med på beror på individens behov och anpassas efter varje individ.
• Generellt ingår ingen omvårdnad i en ledsagares arbetsuppgifter men i vissa situationer som inte kan vänta kan du behöva hjälpa till med exempelvis förflyttning, på- och avklädning och stöd vid toalettbesök. Du kan också få hjälpa till vid måltider utanför hemmet om det behövs och situationen kräver det. Ledsagaren ska inte heller ses som en personlig assistent och tjänsten sker främst i närområde.
• Hushållsarbete: Städning, matlagning, tvätt eller handling ingår inte.
• Praktiska omkostnader: Ledsagaren betalar inte egna inträden, fika, biobiljetter eller resekostnader.
• Bilskjuts av ledsagare: Ledsagaren kör inte sin egen eller den enskildes bil. Förflyttning sker via promenad, kollektivtrafik eller färdtjänst.
• Planering: Ledsagaren ska inte planera eller motivera till aktiviteter; det är den enskildes ansvar att boka och planera.
Arbetstiderna och omfattning varierar. Det kan vara några timmar i månaden eller mer, beroende på vad individen behöver. Tiderna kan vara både vardagar, kvällar och helger.Kvalifikationer
Vem kan bli avlösare/ledsagare?
Det krävs ingen specifik utbildning för att bli avlösare eller ledsagare. Vi lägger i stället stor vikt vid din personliga lämplighet och ditt engagemang.
Du som söker är trygg, ansvarstagande och lyhörd, med förmåga att skapa förtroendefulla relationer som gärna varar en längre period. Du har lätt för att samarbeta med andra och har möjlighet att avsätta tid för ett meningsfullt uppdrag där din närvaro och ditt stöd kan vara av stor betydelse.
Som anställd Avlösare eller ledsagare har du tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
För att bli aktuell måste du ha fyllt 18 år samt visat upp polisens belastningsregister och misstankeregister.
Vi utför även ID-kontroll innan man kan bli godkänd som avlösare/ledsagare.
Vad för ersättning gäller?
Som ledsagare/avlösare upprättas en timanställning där man får en timlön. Då tiderna kan variera får man även OB-ersättning om man till exempel arbetar en kväll eller helg.
Vad händer när ansökan är inskickad?
Vi går igenom din ansökan och återkopplar inom 23 veckor. Processen startar med intervjuer och referenstagning, och du behöver visa upp giltigt ID samt utdrag ur belastnings- och misstankeregistret innan du får träffa enhetschefen. När du har blivit godkänd matchar vi dig med ett passande uppdrag, vilket ibland kan ta lite tid eftersom vi vill säkerställa en så bra matchning som möjligt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse med chef.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337296". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Marks Kommun
(org.nr 212000-1504)
511 80 KINNA Arbetsplats
Marks kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Emili Gabriel emili.gabriel@mark.se Jobbnummer
10022741